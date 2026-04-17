La EOI formará a 600 profesionales especializados en defensa al año para cerrar la brecha de talento en el sector

Diego Crescente, director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha participado este 17 de abril en la última jornada de Wake Up, Spain!, el simposio económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES que celebra este año su sexta edición.

La Escuela de Organización Industrial (EOI), fundada en 1955, se erige en una voz autorizada en España en la formación relacionada con la innovación y la sostenibilidad que requieren las empresas para ser competitivas.

En un momento en que tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la IA generativa están cambiando la economía y la sociedad a un ritmo vertiginoso, con un papel emergente de aplicaciones en sectores estratégicos como la defensa, su labor es más crucial que nunca para ayudar a la industria a responder ante un mundo cambiante y volátil.

Diego Crescente conoce desde dentro la EOI, donde según ha asegurado en alguna ocasión se siente "como en casa". No en vano, asumió en julio del año pasado la dirección general de la institución pública, tras haber ejercido como director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales entre 2022 y 2024.

En su conversación con Rafa Navarro, cofundador de Innsomnia y editor de DISRUPTORES, Crescente ha destacado cómo ha evolucionado la formación que demandan las empresas desde la puesta en marcha de la entidad y el papel demandante de talento especializado que la floreciente industria de la defensa en España está manteniendo en la actualidad.

Diego Crescente, director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI)

Las incertidumbres derivadas del contexto geopolítico y el impacto de la innovación y la tecnología en la industria de la defensa exige contar con profesionales especializados para atender las demandas de este sector.

En este sentido, la EOI, dependiente del Ministerio de Industria, es uno de los pilares fundamentales de In+Def, el programa que impulsa este ministerio junto a los de Defensa y Ciencia y donde la institución se encargará de la formación.

"Esta iniciativa obedece a la demanda de las propias empresas. Presumimos de ese contacto directo que nos permite captar sus necesidades. En España hay una falta de talento formado para la industria de defensa, en concreto, se estima que 200.000 profesionales cualificados", ha explicado.

"Recibimos un mandato del sector empresarial y el Ministerio de Industria lo analizó bien. El mayor fracaso de un país es no sacar adelante un proyecto por falta de talento. La EOI se puso a ello y vamos a formar en 600 profesionales al año para salvar la brecha de talento que existe".

Diego Crescente y Rafa Navarro, en el foro económico. David Morales

En la actualidad, la entidad está centrada en la preparación por parte de los tres ministerios implicados en desarrollar "un pilar de conocimiento". "Lo primero es conocer este sector a fondo; hay que hacer la fotografía de la percepción social de los españoles en la industria de defensa, y después acotar los perfiles precisos que se requieren". El siguiente paso será, según ha incidido, elaborar el preceptivo perfil curricular y académico.

Crescente también ha recalcado el papel de la EOI en fomentar la innovación abierta para lograr nutrir a la defensa del talento que precisa. "Organizamos hackatones, programas de innovación abierta, donde identificamos cuatro retos. Quien tiene que resolverlos son las empresas tractoras, y lo más bonito de esos proyectos es que están destinados a resolver los problemas reales de los profesionales del sector de la defensa en sus lugares de todo el mundo están presentando sus servicios".

El director general de la Escuela de Organización Industrial ha reconocido que la falta de talento en la industria de la defensa no es algo exclusivo de España, sino común a toda Europa. "La inmensa mayoría de las empresas son conscientes de ello".

Más allá de este sector, cabe recordar que la EOI atiende un abanico mucho más amplio de sectores con foco en la digitalización, la sostenibilidad o energía, entre otros. "El patrón común desde 1955 ha sido el carácter pionero para proponer los temas que luego han impactado en la sociedad".

Y ha dado un dato revelador de esta realidad: "El segundo ordenador de IBM que vino a este país, fue para la EOI".

Crecente ha explicado que, en la actualidad, "no es que haya cambiado el mercado, ha cambiado el público". "Antes te decían 'estudia, realiza un MBA y cierra libros para siempre'. Hoy esto ha cambiado: la formación nos acompaña durante toda la vida profesional".

Wake Up, Spain! 2026