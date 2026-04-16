Maus (Grupo IFA): "En los próximos meses vamos a tener que asumir un aumento en los costes y en el precio de compra"

Diego Maus, director general del Grupo IFA, en su conversación con Laura Piedehierro, redactora de EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales.

Diego Maus, director general del Grupo IFA, concluye que las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo se dejarán ver en el precio de la cesta de la compra en los próximos meses y advierte de que ya se palpan en los costes logísticos de la compañía.

Así lo ha compartido en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!. "Vamos a tener que asumir un incremento de costes y también del precio de la compra", advertía Maus.

El directivo del grupo de distribución también ha compartido que se desconoce cuánto durará el impacto del conflicto en Irán. "No depende tanto del shock sino de la duración del conflicto", ha comentado Maus.

Diego Maus, director general del Grupo IFA

Un impacto al que ya están haciendo frente desde la cadena de distribución. Su director ha sentenciado que ya han empezado a verlo en los costes logísticos y que mientras en enero y febrero no hubo ningún tipo de incremento en los mismos, en marzo rondaron el 6%. "Esperamos incrementos de doble dígito", ha pronosticado.

Frente a las adversidades, Maus ha destacado la capacidad de las familias españolas de mantener el consumo así como el soporte de las ayudas públicas de compensación y la competitividad del sector: "Todos podemos cambiar de tienda en la misma calle", ha resaltado.

En relación a la actividad actual del grupo, su director general ha destacado a IFA por su valor diferencial al agrupar y representar a los "principales líderes regionales de la distribución en España".

El grupo integra a marcas como AhorraMás o Gadis, que tienen una "presión local muy potente y son capaces de competir de tú a tú con las grandes compañías nacionales e internacionales".

En este modelo de negocio centrado en el comercio local, Maus también ha valorado la presencia del Grupo IFA en áreas rurales. "Una de cada tres tiendas se sitúa en poblaciones de menos de 10.000 habitantes", ha sostenido, enfatizando el impacto de esta realidad en el empleo en esas zonas.

"Somos capaces de generar empleo local y estable, la mayoría de los contratos son indefinidos. También desarrollamos empleo femenino y joven. Muchos son la primera entrada de los jóvenes al mercado laboral", compartía Maus.

Asimismo, el director general de IFA ha trasladado al auditorio parte de la esencia de la compañía y su estrategia de distribución. En este sentido, ha valorado el incremento del peso de los alimentos frescos, lo que hace posible desarrollar productores locales.

"Somos un aliado natural de los pequeños productores y una ventana y escaparate para todos sus productos", sentenciaba Maus.

Innovación

En cuanto a la innovación que se está llevando a cabo en el grupo, el director de IFA ha expuesto que se está trabajando en tres principales pilares: la gestión, la cooperativa y en los procesos administrativos.

"Por medio de la tecnología buscamos que todos los procesos de negocio sean eficientes, robustos y ágiles y que mejoran el nivel de servicio a todos los niveles y procesos", resumía Maus.