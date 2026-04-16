Industrializar la IA y tomar el control de los datos: la llamada a la acción que reformula los procesos empresariales

Participantes en la mesa redonda sobre el impacto de la IA en el software, este jueves en 'Wake Up, Spain!'. David Morales

El desembarco de la IA generativa en el mundo corporativo brinda un nuevo abanico de posibilidades para ser más competitivos y pone sobre la mesa una realidad que sólo acaba de comenzar y que nos llevará en los próximos años a constatar profundos cambios en el seno de las empresas.

Expertos de Oracle, Microsoft, SAP, Accenture e Indra han profundizado en este apasionante proceso de cambio de marcha y han dado las claves sobre cuál es la hoja de ruta que deben seguir las corporaciones para aprovechar las nuevas herramientas que brinda la IA agéntica y que convivirá cada vez más con los equipos humanos.

El camino sólo ha comenzado, dado que queda mucho por hacer. En concreto, según ha explicado Jorge Pérez, director de Tecnología, Business Data Cloud e IA para el sur de Europa de SAP, "hay una oportunidad enorme para las empresas". "El 80% de las transacciones comerciales del mundo tocan el sistema SAP".

Mesa redonda. Impulsar la productividad española con la inteligencia artificial y el ‘software’

"Estos sistemas contienen el conocimiento acumulado durante décadas sobre cómo nuestros clientes gestionan sus empresas. La ola agéntica necesita datos, pero también el conocimiento que acompaña a esos datos que son un tesoro y otorgan la capacidad para transformar totalmente industrias completas", ha indicado Pérez.

Y es que, según ha recalcado el representante de SAP, en la actualidad "los agentes de IA no deberían ser un tema exclusivo del área de IT, sino que deben estar presentes en toda la empresa. Si conseguimos eso, junto a la creatividad que tienen las empresas españolas, nos van a permitir conseguir metas muy potentes".

Sin embargo, la economía española aún no está en ese punto. Mercedes Serrano, Iberia Cloud & AI Country leader de Oracle, ha señalado que "existen muchos pilotos en marcha, pero aún no se constata un impacto real a gran escala en los procesos industriales". Según la experta, la clave está precisamente ahí: "Tenemos que ser capaces de industrializar la IA"

"Hay una oportunidad única para reinventar cómo se abordan los procesos". Según Serrano, no se trata sólo de "entender los datos y prepararlos para la IA", "hay que hacerlo a escala y con seguridad".

Convertir la IA en parte del negocio: el reto

Existe otro reto relacionado en esta línea con el nuevo escenario que brindan los agentes de IA: su impacto en los ingresos. "De esto va pasar a la acción en este ámbito, como decía Pedro J. Ramírez en la inauguración de este foro, en lograr que la IA deje de ser un experimento y pase a ser parte del negocio".

Para ello, la estrecha colaboración entre las plantillas y los agentes de IA supone otra de las grandes oportunidades en esta etapa. Carlos Yáñez Roche, director comercial de Soluciones de Negocio de IA de Microsoft España, ha incidido en la "brecha de capacidad": "El 74% de los empleados no tienen tiempo o energía para entregar más. España es el sexto país de adopción de IA a nivel mundial, como ha recalcado Paco Salcedo recientemente en este escenario, y ahí está el reto".

El experto ve en los agentes de IA un aliado único para los equipos humanos."Vienen a ayudar, a ser una oportunidad. Hay que replantearse la carga de trabajo entre estas dos fuerzas laborales; la plantilla y la IA agéntica".

En este punto, incorporar a la ecuación el contexto de cada organización es otra de las claves: "Los agentes deben estar contextualizados con la información de cada organización para ser realmente eficientes y permitirles que puedan ser propositivos. Y deben hacerlo con confianza, con controles, con una gestión centralizada".

Los participantes posan junto a Mario Moreno, redactor de DISRUPTORES, antes del desarrollo de la mesa redonda. David Morales

Javier Muñoz Lagarón, director de IA, Cloud y Data de Indra ha puesto un ejemplo muy gráfico para entender el impacto de la IA generativa en las empresas.

"La bombilla democratizó la electricidad, pero básicamente, seguíamos haciendo todo igual. La verdadera revolución vino cuando redefinimos las fábricas, los edificios, las ciudades inteligentes, etc", ha puntualizado.

"Los agentes conversacionales no dejan de ser nuestra bombilla de la IA; nos han ayudado a democratizar esta tecnología, pero el impacto real vendrá cuando las organizaciones entiendan que deben redefinir sus procesos, viendo lo que la IA aporta y las limitaciones que también tiene", ha matizado.

Precisamente, en esta necesidad de profundizar en la transformación de las empresas ha incidido Alberto García Arrieta, responsable de Inteligencia Artificial y Data de Accenture en España y Portugal.

El ponente ha recalcado la necesidad de reinventar las compañías y sus procesos, algo que comienza a suceder, aunque aún a pequeña escala, lo que les está reportando una mayor generación de ingresos.

"Con SAP, con Oracle o Microsoft ya se empiezan a ver casos de uso donde esto se está produciendo. Hay líneas en las que la IA está incrementando los ingresos, eso ya está pasando".

De hecho, ha propuesto que "es un error centrar los agentes de IA en la productividad, lo importante es en cómo generan valor y repuntan los ingresos al calor de estos agentes de IA". "Hemos de evolucionar hacia un modelo operativo con la IA en el corazón, ahí viene el cambio".

En definitiva, los participantes han dejado claro que el reto está en pasar a la acción para "reinventar los procesos en la empresa con una IA conectada a los datos".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' está en marcha esta semana hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.