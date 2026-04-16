Bonet (Cámara de Comercio): "España va bien, pero podría ir mejor si hubiera más políticas proempresa"

Pese a las incertidumbres que genera el conflicto en Oriente Próximo, hay quien prefiere ver la situación económica en positivo, como un vaso medio lleno. Sobre todo en el caso de España.

Este es el caso de Rafael Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. "El momento es complicado, sí lo es. Pero los datos nos dicen que España aguante y que va bien", indica.

Con todo, matiza que "podría ir mejor si hubiera más políticas proempresas. Y no nos engañemos: cuanto más se complique la situación, si lo hace, más necesarias serán estas políticas".

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España

Durante su intervención en Wake Up, Spain, Wake Up, Europe!, resalta la importancia de las empresas en los avances económicos y de bienestar logrados en los últimos 50 años. "Con cooperación público-privada, claro. El Estado es clave, pero la empresa es la célula de todo".

Por ello, avisa de que las políticas de "hostigamiento" a las empresas son contraproducentes, sobre todo en un momento como el actual. De hecho, denuncia el "abuso fiscal y parafiscal que estamos viendo. La situación no está para extraer recursos como se está haciendo".

En el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, demanda también que "las pymes hagan los deberes". Sobre todo en materia de digitalización. "Si somos capaces de movilizarlas y acompañarlas en esto, España dará un salto adelante monumental".

Por otro lado, respecto a la regularización de inmigrantes, considera que es "de sentido común" contar con las empresas para este proceso. "Hay que abordar con ellas qué es lo que se necesita. Y a partir de ahí, apalancarse en organizaciones empresariales y del sistema cameral para montar los cursos correspondientes y ganar empleabilidad".