José Aljaro (Abertis): "El déficit de inversión en carreteras crece de forma exponencial en España"

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, ha advertido del preocupante incremento del déficit de inversión en la conservación de las carreteras españolas en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Según datos de la Asociación Española de la Carretera, el desfase ha pasado de 9.450 millones de euros en 2022 a 13.490 millones en la actualidad. Al respecto, ha destacado que "no solamente lo que ha subido en estos cuatro años, sino que la tendencia es más que exponencial".

Asimismo, ha explicado que la falta de mantenimiento superficial "empieza a afectar a las capas más profundas" de las infraestructuras, lo que acaba encareciendo las inversiones necesarias. "No estamos afrontando un problema y una realidad que hay, y está provocado porque no hay más presupuestos para aplicar a esos mantenimientos", ha lamentado.

José Aljaro, CEO de Abertis

El directivo ha recordado que "España está manteniendo el importe que dedica a mantenimientos en los Presupuestos Generales del Estado en un importe muy estable en los últimos años", mientras el número de kilómetros de carreteras y vehículos continúa aumentando, lo que, en su opinión, "hace que el deterioro sea más acelerado"

Como ejemplo, Aljaro ha citado el caso de la antigua autopista AP-7, cuya concesión, gestionada por Abertis, finalizó en el tramo entre Alicante y La Junquera.

"Por una decisión política era gratuita y, por tanto, esos kilómetros pasaron a ser de gestión pública", ha explicado. El nuevo contrato para su mantenimiento, según ha indicado, "se asignó a unos constructores con un presupuesto un 30% inferior al que tenía Abertis".

En relación con el modelo concesional, Aljaro ha recordado que "el Estado por sí solo es imposible que asuma el mantenimiento de todas las carreteras" y ha criticado "la decisión política de eliminar el sistema de peajes en la red española", que se caracterizaba por su asimetría territorial.

Modelos europeos

"Esto va en contra de todos los modelos europeos", ha apuntado, citando a Francia, Italia y Portugal como países con sistemas de pago por uso donde el gestor de la concesión "mantiene la vía y se le exigen unos niveles de calidad", modelo que, a su juicio, "debería existir en España".

"Desde el momento en que se opta porque las carreteras sean gratuitas, poner peajes resta votos porque todo el mundo se acostumbra a que sea gratis, aunque nada es gratis porque se paga con los presupuestos", ha afirmado el CEO de Abertis.

A su juicio, esta gratuidad también beneficia a usuarios extranjeros que transitan por el país sin contribuir a su mantenimiento: "Lo estamos pagando los españoles", ha dicho, reclamando "alcanzar un consenso político que es difícil de lograr, porque el Gobierno no quiere hacerlo para no perder votos y la oposición ataca al Gobierno".

Pese a ello, Aljaro considera que "la solución es difícil, pero hay que priorizar el interés general y el interés público por encima de los intereses de los partidos".

El ejecutivo ha comparado la situación con la de otros diez países donde Abertis gestiona concesiones y "sí funciona el sistema de mantenimiento porque tienen sistemas de pago por uso".

En España, ha explicado, el modelo fue asimétrico debido a que muchos proyectos se financiaron con fondos europeos. "Cuando se cortan esos flujos y tienes que mantener las infraestructuras sin ellos, es donde se rompe el sistema", ha argumentado.

En cuanto a los recientes rumores sobre la autopista AP-68, Aljaro ha aclarado que "no es cierto que toda la autopista vaya a ser gratuita". Ha precisado que "hay un tramo que pertenece al Ministerio de Transportes que será gratuito y otro, del Gobierno Vasco, que seguirá siendo de peaje".

Por último, el consejero delegado de Abertis ha destacado la relevancia de la innovación tecnológica: "La carretera no es un trozo de asfalto, es una plataforma tecnológica", ha señalado.

Mencionó el sistema free flow de peaje sin barreras, usado en Estados Unidos y Francia a través de la filial Emovis, y el uso de inteligencia artificial aplicada a la comunicación vehículo-infraestructura.

"Tenemos un acuerdo con Volkswagen para que, si hay un problema en algún punto de la red, el sistema ofrezca rutas alternativas al conductor", ha explicado.