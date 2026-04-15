Ibáñez (Sanitas): "Secuenciar el genoma de 10.000 clientes ha mejorado los tratamientos y su calidad de vida"

Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros, ha dado cuenta de las innovaciones que está incorporando la veterana compañía en materia de salud en el marco de la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Entre ellas ha destacado que en 2025, "un gran año de innovación", secuenciaron el genoma de 10.000 pacientes, "aportándoles mucho valor tanto para predecir la posibilidad de una patología grave relevante como para temas del día a día".

Entre estos temas del día a día está conocer la afinidad por determinados medicamentos. "Al 100% de los clientes a los que hemos secuenciado les ha aportado mejoras en los tratamientos y la calidad de vida al elegir el medicamento que les sienta mejor".

Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros

También en 2025 se inauguró el Hospital Sanitas Valdebebas, "el primero 100% digital", a los que se sumarán los próximos centros en Arganzuela (Madrid), Barcelona y Palma de Mallorca que la aseguradora tiene previsto abrir.

En el entorno digital, el director general de Sanitas Seguros destaca que la telemedicina "no la entendemos como una línea independiente de la medicina presencial sino como una capa".

"Tenemos médicos que atienden por videoconsulta a los pacientes, y seguimos apostando por la digitalización como una forma de poder dar a nuestros clientes la mejor medicina posible".

Respecto a la inteligencia artificial, ha destacado las herramientas que permiten grabar y transcribir la conversación entre paciente y médico, siendo luego este el que la revisa y se asegura de que está todo correcto.

"En la inteligencia artificial hay muchas oportunidades de poder dar un mejor servicio a nuestros pacientes", ha señalado.

Ibáñez ha explicado cómo, en un contexto de 'inflación médica', con escasez de profesionales y que cada vez cuesta más contratarlos, buscan la mayor eficiencia para contener costes y, sobre todo, trasladarlos de forma racional a las primas de los seguros.

"Nosotros hacemos un esfuerzo continuo para contener el gasto médico. Por un lado, tenemos hospitales propios donde intentamos tener una eficiencia de costes, y también tenemos acuerdos con los grandes grupos hospitalarios y médicos para que esto sea contenido".

Además, "la forma de gestionar siempre es eficiente para que el gasto sea lo más contenido para nuestros clientes".

Con la inversión en innovación médica, la escasez de profesionales y los tratamientos crónicos, "el gasto sanitario aumenta cada año pero buscamos que su traslación a las tarifas sea lo más razonable posible".

Ibáñez ha recordado que "con la salud no se juega", por eso valora la propuesta de Sanitas frente a aquellos actores multirrama que ofrecen seguros de salud a bajo precio.

"Nosotros ofrecemos un producto de máxima calidad, tenemos un modelo equilibrado de provisión propia y acuerdos con los mejores profesionales".

"Además, hemos llegado a acuerdos de innovación en medicina digital como complemento a la presencial. Esa es la ruta que tenemos que seguir".