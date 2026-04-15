Gallart (Ribera): "Tenemos un sistema sanitario excelente pero la colaboración público-privada lo hace todavía mejor"

Pablo Gallart, CEO del Grupo Sanitario Ribera en su conversación durante Wake Up, Spain! con Eduardo Ortega, redactor jefe de EL ESPAÑOL- Invertia. David Morales.

Tiempo para el debate sobre el sector sanitario en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Pablo Gallart, consejero delegado de Grupo Sanitario Ribera, ha sido claro: "Tenemos un sistema sanitario excelente pero la colaboración público-privada lo hace todavía mejor". En este sentido, el CEO del grupo ha sustentado que "la sanidad privada no viene a competir con la pública".

Gallart ha compartido que este debate no es nuevo, y ha remarcado el papel de la sanidad privada en la arquitectura actual del sistema. "Suma recursos, innovación. Es algo necesario, ayuda a mantener la sostenibilidad del modelo", ha apuntado.

Pablo Gallart, consejero delegado de Grupo Sanitario Ribera

Más allá de la 'eterna discusión', Gallart ha incidido en que el centro del trabajo siempre es el paciente. Sobre él ha recopilado las actuaciones que está llevando a cabo el Grupo Sanitario Ribera. Una actuación que también han avalado los usuarios del grupo, ya que el 80% valoró sus servicios con entre un 8 y un 10 el año pasado.

El CEO de Ribera ha hecho un pequeño recopilatorio de las distintas ejecuciones de la compañía durante 2025.

"Hemos aumentado la actividad casi un 15%, hemos hecho más de 3,7 millones de actos médicos, más de 100.000 cirugías y más de 700.000 urgencias", sentenciaba. Todo ello en un año que Gallart ha definido como "el mejor de la historia de Ribera".

En este balance anual, Gallart también ha dejado hueco para hablar sobre obstáculos a los que tuvo que hacer frente el grupo sanitario, como la polémica por el Hospital de Torrejón o los movimientos en la cúpula directiva.

El consejero delegado de la compañía ha comentado que lamenta "profundamente que alguien haya tratado de perjudicar y poner en entredicho la profesionalidad del equipo tan potente que tiene Torrejón" y ha aludido a la entrevista realizada por EL ESPAÑOL-Invertia para referirse a la sinceridad con la que ha tratado el tema.

Respecto a los cambios corporativos de la compañía y su situación actual, Gallart ha comentado que respondieron a decisiones tomadas por el consejo de administración y que la nueva estructura tiene a gente "muy sólida" que proviene tanto de dentro como fuera de Ribera.

Con esta base, el CEO del grupo sanitario también ha compartido los planes de futuro de Ribera. En este sentido, también ha sido contudente: "Estamos en fase expansiva y de crecimiento".

Así, ha recordado que en los últimos cuatro años el grupo ha cerrado 14 transacciones, entre ellas, la compra del grupo hospitalario HCB. Esta operación fue la mayor inversión de la historia de Ribera y sitúa a la compañía como el segundo grupo sanitario en España.

Expansión e internacionalización

En relación a la internacionalización del grupo, Gallart ha recordado que Ribera tiene una sólida experiencia internacional sustentada por compras en Eslovaquia o República Checa. Polonia ha sido el último terreno conquistado por la compañía, al que su CEO se ha referido como "un mercado muy estratégico".

Sin embargo, preguntado por una posible expansión en América Latina, Gallart ha sido cauto. "Somos selectivos. No crecemos por crecer. Vamos a sitios en los que entendemos que podemos dar valor", ha sostenido.

Gallart ha reconocido que han estudiado mucho la zona pero que se sienten "más cómodos en Europa" y ha puesto como ejemplo su actuación en Portugal, donde gestionan el Hospital de Cascais, el único de colaboración público-privada del país.