Eduardo Pastor (Cofares): "No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido; hace falta seguridad jurídica"

"Necesitamos seguridad jurídica; no nos pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido". Así explicaba Eduardo Pastor, presidente de Cofares, la situación que viven las cooperativas de distribución de medicamentos tras la reforma de la legislación farmacéutica europea en 20 años.

"Europa no puede depender de países como China e India en cuanto a la fabricación de producto, dado que la cadena logística es lo primero que puede fallar", aseveró el presidente de la cooperativa líder en distribución de medicamentos y productos sanitarios en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Por ello, Pastor ha reconocido que "hemos sufrido la pandemia, la dana, un volcán, la tormenta Filomena, pero ningún ciudadano puede decir que le han faltado medicamentos en las farmacias. Eso es gracias a los más de 3.000 trabajadores de Cofares".

Eduardo Pastor, presidente de Cofares

En cuanto al ejercicio 2025, Pastor reconoció que "hemos cumplido el mejor año de la historia de Cofares". Una situación que se pudo lograr "gracias a un plan estratégico con el que hemos recogido los frutos de las inversiones en tecnología".

De hecho, el presidente de Cofares hizo hincapié en que "mientras haya medicamento, los españoles tienen garantizado que esos productos estarán en las farmacias de todo el país".

Preguntado por cómo le está afectando a la compañía la guerra de Irán, Pastor aseveró que "somos un sector muy ligado al consumo de energía".

El presidente de la cooperativa líder en distribución de medicamentos y productos sanitarios explicó que los estudios que han hecho revelan un incremento en el precio de los combustibles.

Sobre la diversificación del negocio, Pastor apuntó en la necesidad de diversificar la cuenta de resultados. Todo ello debido a que "contamos con más de 2.700 rutas, de las que el 60% de las mismas no son rentables".

En relación a su filial Farmavenix, "nos dedicamos a distribuir a farmacias, hospitales y administraciones". Dicha unidad cuenta con otra pata, denominada Cofares Estudios y Proyectos mediante la que la compañía quiere "exportar el know how en cuanto a la fabricación de almacenes y logística".

De hecho, el presidente de Cofares añadió que están trabajando en proyectos en Chile, México y Ecuador. Preguntado por si la compañía prevé iniciar operaciones de distribución en otros mercados, Pastor no quiso despejar la duda y mantuvo la incertidumbre.

Asimismo, el presidente de Cofares se mostró tajante a la hora de acometer fusiones. "Estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo pero hay líneas rojas, como el compliance. Manejamos medicamentos estamos en un mundo con normas y a través de ellas podemos llegar a cualquier acuerdo".

En cuanto a las previsiones de futuro, Pastor aseguró afrontarlo con "mucha ilusión porque la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial en la distribución va a ser clave". Todo ello antes de concluir que "España tiene el mejor sistema sanitario del mundo. Otra cosa es ver cómo lo financiamos".