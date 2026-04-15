Un diputado tory y un laborista avisan a la UE: "No es momento de lucha partidista cuando hay que prepararse para la guerra"

¿Qué significa realmente "despertar" en el contexto geopolítico actual? Para Sir Bernard Jenkin, diputado conservador y pieza clave en la elaboración del reciente informe sobre la capacidad bélica de Reino Unido, el término trasciende la retórica.

Durante su intervención en la tercera jornada del foro Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, Jenkin ha sido tajante: "Significa hacer las cosas de forma distinta, pensar de manera táctica y estar listos para la guerra como única vía real de disuasión".

El diputado ha instado así a abandonar la ambigüedad estratégica, advirtiendo que Reino Unido no está preparado para un ataque directo de Rusia. Tampoco otros países. En este sentido, Jenkin ha subrayado que la naturaleza de la guerra ha mutado.

"Ya no se trata solo de grandes plataformas o armamento pesado, sino de agilidad y de desarrollar equipamiento adaptado a las necesidades reales del conflicto", ha señalado. El aviso es claro: mientras Rusia "armoniza" y convierte en arma desde la investigación hasta sus capacidades submarinas, Europa no puede permitirse seguir dormida.

Sir Bernard Jenkin, diputado conservador del Parlamento del Reino Unido, y Graeme Downie, diputado del Partido Laborista Escocés por la circunscripción de Dunfermline y Dollar

La urgencia ha logrado lo que pocos asuntos consiguen en la política británica: la unidad de acción. Sir Bernard Jenkin, desde su perspectiva conservadora, ha hecho un llamamiento a la transparencia institucional. "Si trabajamos juntos, partido tras partido, no deberíamos tener miedo de hablarle al público sobre estos peligros. Es imperativo advertir a los ciudadanos", ha afirmado.

Este diagnóstico ha sido respaldado por Graeme Downie, diputado del Partido Laborista Escocés, quien ha insistido en que la preparación para un conflicto debe estar por encima de las siglas. "No podemos perdernos en luchas partidistas cuando se trata de la seguridad nacional; debemos ir más rápido y llegar más lejos", ha señalado Downie en una conversación moderada por Nicolás de Pedro, experto en Geopolítica, jefe de Investigación y senior fellow del Institute for Statecraft y columnista de este periódico.

Para el laborista, la amenaza no es teórica, sino geográfica, ya que Escocia se encuentra en primera línea. "La interceptación de bombarderos rusos en nuestras costas y la presencia de submarinos en nuestras aguas se está convirtiendo en algo habitual", ha denunciado. Por eso, como Jenkin, ha instado a los gobiernos a ser mucho más activos en la concienciación de los ciudadanos.

"Decisiones difíciles"

En esta línea, De Pedro ha recordado que "despertar" no solo exige una nueva mentalidad, sino también una reestructuración de los recursos financieros. Y esto va mucho más allá del simple aumento del presupuesto militar.

Para Jenkin, adaptarse es ineludible. "La guerra no nos va a preguntar si estamos listos. Simplemente ocurre", ha advertido el diputado conservador, que ha reconocido que Reino Unido se encuentra en un momento crítico, un impasse político donde las prioridades de gasto están en tela de juicio. "Es extremadamente difícil enfrentarse al Gobierno y plantear recortes en programas de bienestar para invertirlos en defensa, pero hay que cambiar las prioridades. Estamos en un momento de decisiones duras", ha admitido Jenkin.

Por su parte, Downie ha coincidido en la complejidad política del desafío, subrayando la necesidad de no caer en falsos dilemas. "Es políticamente muy difícil abordar esto. Debemos ser cuidadosos y no pensar que resolver una cuestión implica necesariamente abandonar la otra", ha explicado el laborista.

Así, para Downie, la clave reside en iniciar una conversación honesta con el electorado: no se trata solo de dinero, sino de presionar para que la seguridad se entienda como la base que permite todo lo demás.