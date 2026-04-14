Zaharieva, comisaria europea: "No es sólo cuestión de dinero, Europa atrae talento investigador por sus valores"

Europa, y muy especialmente España, atrae talento investigador internacional no solo por las condiciones económicas, sino por la defensa de sus valores esenciales. Así lo afirma Ekaterina Zaharieva, comisaria europea, en la segunda jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Zaharieva es la primera persona en ocupar el puesto de comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación de la Unión Europea. En su intervención, ha combatido el mito de que Europa se esté quedando atrás en innovación. "No creo que nos asuste el riesgo", zanja. "Hay más startups en la UE que en EEUU".

La comisaria admite que el proceso de toma de decisiones en Europa, "consultando a la sociedad primero" implica que seamos "un poquito lentos". No obstante, eso no es un demérito: "Ser predecibles es algo valiosísimo".

Sin embargo, hay margen de mejora. "La innovación es importante para las empresas, y Europa cuenta con excelentísimos emprendedores dispuestos a establecerse", sostiene.

El desafío es conseguir que las empresas emergentes europeas "crezcan y sean globales", prosigue, y el principal obstáculo para que esto ocurra es la fragmentación. "Nos comportamos como 27 mercados, no como un mercado único", lamenta Zaharieva.

Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación de la Unión Europea

La tarea más importante, por lo tanto, es la de fortalecer este mercado común. En primer lugar, la comisaria anima a los gobiernos, instituciones e industrias para que "inviertan y compren a nuestros emprendedores". El segundo pilar sería el de la atracción de talento.

Zaharieva celebra el apoyo recibido para lo que califica como "una iniciativa ascendente" y ha expresado su confianza en que un nuevo reglamento llegue a ser aprobado, convirtiendo "el régimen de los 28 en uno único".

Entre las dudas que persisten para las empresas locales, cita, se encuentran las que afectan al régimen impositivo de las stock options para las startup, o reglas sobre la insolvencia. Sin embargo, augura un "gran cambio" con la unificación de criterios que traerán confianza para los emprendedores.

La homogeneidad de la normativa en toda la UE, con los mismos requisitos, facilitará una incorporación rápida de las empresas a los programas de desarrollo y permitirá acelerar los procesos.

La conversación también ha abordado la iniciativa Choose Europe, destinada a atraer talento investigador. Ha alcanzado un presupuesto de 900 millones de euros, cuadruplicando las candidaturas de científicos extraeuropeos, y abriendo múltiples iniciativas para atraer talento científico.

"No es solo una cuestión de dinero", insiste la comisaria. "También se trata de nuestros valores, de la libertad de investigación y de nuestras infraestructuras". Europa es un destino muy atractivo para investigadores internacionales, sostiene, y España es uno de los países que lideran la captación de talento extranjero.

Sobre el programa Horizon Europe, Zaharieva considera que "podemos enorgullecernos", porque se trata del programa de I+D "más ambicioso del mundo". Ha contado con 100.000 millones de euros durante 7 años y "conjuga" los esfuerzos de los distintos competidores de cada sector para trabajar en consorcio con las universidades y encontrar soluciones.

Además, Horizon permite entrar en estos consorcios a instituciones de más de 20 países de fuera de Europa. Corea del Sur, India, Reino Unido o Suiza se encuentran entre ellos.

Pero, nuevamente, Europa no puede dormirse en los laureles. Horizon aspira a conseguir un presupuesto más amplio y a simplificar el proceso para acceder a las becas. Además, sólo supone el 10% del gasto público, por lo que "no puede hacerlo todo".

El futuro, por lo tanto, pasará por invertir en "amplios programas científicos" específicos y en incluir "nuevas tecnologías" en los desarrollos.

"La investigación y la innovación permiten tender puentes especialmente en tiempos delicados, en los que hay mucho en juego", concluye Zaharieva. Pero en última instancia, son los "valores" lo que aprecian los investigadores que escogen Europa para trabajar.

Especialmente, cuando algunos de esos valores que ya dábamos por asumidos, como la importancia de fomentar la presencia de las mujeres en la ciencia, se están viendo cuestionados en otras partes del mundo.