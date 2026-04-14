Rueda defiende el plan gallego para controlar bajas laborales: "Hay que garantizarlas pero el que no, tiene que trabajar"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido este martes su plan para controlar las bajas laborales, asegurando que se trata de una medida necesaria para mejorar la competitividad sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores.

"La baja tiene que estar garantizada, pero el que no, tiene que trabajar", ha afirmado durante una entrevista con Rafa Navarro, fundador de Disruptores e Insomnia, en el marco de la sexta edición del foro Wake Up, Spain!.

Rueda ha recordado que Galicia es una de las comunidades donde las bajas laborales tienen mayor duración, lo que, según ha señalado, supone un coste de más de 20.000 millones de euros, cerca del 3% del PIB regional.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia

"Esto nos resta competitividad", ha advertido. En este sentido, ha criticado a la oposición por negar la existencia del problema y ha instado a "preguntar a cualquier empleador" para comprobar su impacto real.

El presidente gallego también ha puesto el foco en la necesidad de agilizar los procedimientos médicos.

"Hay gente que está de baja más tiempo del que debe porque no se le hace una prueba", ha señalado, apuntando a fallos estructurales que prolongan innecesariamente estas situaciones.

Además, ha cargado contra la ministra de Trabajo por su reacción ante este plan: "Dijo que nos iba a recurrir al Constitucional sin saber de lo que estamos hablando".

A su juicio, el debate requiere "menos demagogia" y más voluntad de solucionar, al tratarse de un problema que, según ha insistido, también preocupa a los propios trabajadores.

"El que está enfermo quiere que se le proteja, pero también es el primero que dice que hay que ir contra quien está de baja sin tener que estarlo".

Digitalización en educación

Durante la entrevista, Rueda ha abordado también el modelo educativo gallego, defendiendo una integración equilibrada de la tecnología en las aulas. "La enseñanza de toda la vida funciona, pero hay que compatibilizarla con la digitalización", ha señalado.

En este contexto, ha avanzado que Galicia está ultimando una ley de educación digital que verá la luz a finales de año.

El objetivo, según ha explicado, es regular aspectos como el uso de dispositivos, la grabación y difusión de contenidos o la desconexión digital de los alumnos. "No podemos oponernos a las nuevas tecnologías porque tienen enormes ventajas, pero tampoco pueden invadirlo todo", ha afirmado, subrayando el papel clave de profesores y familias.

Rueda ha reivindicado además que Galicia fue "la primera comunidad autónoma en prohibir el uso del móvil" en determinados ámbitos educativos, en una apuesta por ordenar su implantación. "Lo que sirve para el mundo físico tiene que servir para el digital", ha resumido.

Retención del talento

El presidente autonómico ha destacado también el posicionamiento de Galicia en sectores tecnológicos punteros, como la computación cuántica.

"En el ‘corner’ de España, todo lo que tiene que ver con tecnología cuántica se está desarrollando en Galicia gracias a investigadores de primer nivel", ha asegurado.

En este sentido, ha puesto en valor la existencia de supercomputadores y proyectos europeos liderados desde la comunidad, al tiempo que ha insistido en la necesidad de retener el talento formado en sus universidades públicas.

"Todo el talento que se está formando debe quedarse en Galicia", ha afirmado, apostando por reforzar la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

Vivienda y clase media

En materia de vivienda, Rueda ha reconocido que se trata de uno de los principales problemas actuales. Ha recordado su compromiso de duplicar el parque público, pasando de 4.000 a 8.000 viviendas en cuatro años, un objetivo que, según ha indicado, ya está en marcha.

Asimismo, ha advertido de la situación de la "mal llamada clase media", que queda fuera tanto de la vivienda protegida como del mercado libre.

"Hay familias que ganan 2.500 euros y no pueden acceder a vivienda pública, pero tampoco al mercado", ha señalado. Para ello, ha planteado facilitar la participación de empresas privadas y cooperativas en la construcción de vivienda.

Turismo todo el año

Rueda ha subrayado también el impacto positivo de la inmigración en Galicia y ha anunciado nuevas iniciativas para fomentar el retorno de gallegos en el exterior, especialmente desde Argentina.

"Estamos trayendo licenciados con excelente formación que cursan un máster financiado por la Xunta y el 90% se está quedando en Galicia", ha destacado.

Por último, ha avanzado los preparativos para el Año Xacobeo 2027, que considera una oportunidad clave para el turismo.

"Queremos seguir creciendo y hacerlo durante todo el año", ha señalado, reivindicando el valor internacional del Camino de Santiago como escaparate de Galicia. En este sentido, ha pedido una mayor implicación del Gobierno central en la organización del evento.