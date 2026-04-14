Querétaro se presenta como un destino clave para inversores: "Somos una oportunidad para enfrentar la inestabilidad"

A la izquierda, Genaro Montes Díaz; en el centro, Germán Jiménez Mayordomo; y, a la derecha, Adriana Vega Vázquez Mellado, este martes en el Wake Up, Spain! El Español

"Cuando ustedes llegan a Querétaro, descubren Querétaro y encuentran a México". Con esta frase, Adriana Vega Vázquez Mellado y Genaro Montez Díaz, secretaria de Turismo y subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro, han transportado a todos los presentes en la sexta edición de la Wake Up, Spain! a un viaje por una de las ciudades más importantes y vibrantes del país azteca, con múltiples atractivos económicos y turísticos.

"Hablar de Querétaro es hablar de oportunidad", ha afirmado la secretaria al comienzo de su intervención en el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en Madrid. Y es que la localidad goza de una ubicación extraordinaria, a unas dos horas y media en coche de Ciudad de México, y a unas dos y tres horas en avión de algunos de los destinos nacionales e internacionales clave de la zona. De hecho, desde diciembre del año pasado cuenta con un vuelo directo a Madrid que ha significado todo un hito para la ciudad.

Además, Querétaro puede presumir de ser uno de los estados con mayor seguridad de México, con una destacable solidez financiera que ha sido reconocida con la 'Triple A' que otorgan las principales agencias internacionales, un reflejo de su envidiable estabilidad económica, que les convierte en un lugar muy atractivo para la inversión extranjera.

"Invertir en Querétaro es saber que hay instituciones sociales que protegen tu inversión y que no son voluntades políticas, y esto es una oportunidad enorme con respecto a la inestabilidad que estamos enfrentando con diferentes vecinos", ha señalado Vázquez Mellado.

Querétaro, que representa el 6% de todo México, con unos 11.000 kilómetros cuadrados -"lo que sería la región autonómica de Murcia", tal y como ha indicado Montez Díaz-, cuenta con 203 empresas de capital español y miles de millones de dólares inyectados, lo que convierte a España en el tercer socio comercial más importante para el estado. Todo ello gracias a la llamada 'triple hélice', el modelo de desarrollo estratégico que impulsa la colaboración entre universidades, industria y gobierno.

En este sentido, Vázquez Mellado y Montez Díaz han destacado su propósito de potenciar turísticamente la zona de Sierra Gorda, un área que consideran muy interesante como nuevo motor económico y social. "No podemos llevar la industria allí, pero sí podemos crear un generador económico distinto, un nuevo estilo de economía y una nueva oportunidad de inversión", han asegurado.

"Querétaro nos muestra la grandeza de México, nos habla de la riqueza de nosotros los mexicanos, aquí se firmó la constitución que hoy nos rige", ha explicado Adriana Vega. "Tenemos unas playas preciosas, 1.400 edificios históricos que pareciera que se detienen en el tiempo... Gracias por tomarnos de la mano, ahora no nos la suelten", se ha despedido.