López Miras insta a la UE a "contar" con las regiones en la estrategia de Defensa: "Debe establecer un presupuesto sólido"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras ha aprovechado su asistencia a Wake Up, Spain! para anunciar que el Grupo de Defensa del Comité de las Regiones "saldrá por primera vez de Bruselas" y lo hará para celebrar una sesión de trabajo en Cartagena, el próximo 16 de junio, presidida por el propio López Miras.

"El papel de las regiones en la estrategia de defensa es crucial. En primer lugar para tener una posición clara". "Europa tiene que ponerse las pilas en materia de Defensa, Europa tiene que garantizar su autonomía en materia de Defensa y no lo ha hecho durante los últimos años".

"La Región de Murcia supo ver eso antes que nadie y en 2022 creamos el programa CAETRA: utilizamos nuestro ecosistema empresarial y tecnológico para generar tecnologías duales y entrar en el sector de la industria de Defensa. Cuatro años después, tenemos cien empresas que trabajan con esa industria".

De hecho, López Miras ha desvelado que “algunas de esas empresas ya están trabajando sobre el terreno en Ucrania”, aportando drones, entre otros avances tecnológicos. "No podemos dar más detalles por sus contratos de confidencialidad".

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia

Este simposio organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores se prolongará hasta el viernes en la Casa de América de Madrid, y por su sexta edición ya han pasado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el vicepresidente y director jurídico adjunto de Asuntos Corporativos de Microsoft, Jeff Bullwinkel; la comisaria europea Ekaterina Zaharieva, o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

En el caso del presidente autonómico ha sido entrevistado por Rafa Navarro, cofundador de Insomnia y editor de Disruptores, muy interesado en CAETRA y en el papel de López Miras como ponente de la primera Estrategia Industrial de Defensa Europea: la hoja de ruta de inversiones industriales y tecnológicas para mejorar las capacidades militares de la Unión Europea.

"Hemos conseguido hacer ver que si el 90% del tejido productivo de España se corresponde con las pymes y está en las comunidades autónomas, ese tejido hay que ponerlo al servicio de la industria de Defensa", según ha destacado el jefe del Ejecutivo autonómico sobre su papel en Bruselas.

"Uno de los grandes desafíos en Europa, durante la próxima década, será todo lo relacionado en materia de Defensa: habrá presupuesto, habrá iniciativas y la Región de Murcia ya está posicionada".

Prueba de ello es que el aeropuerto de San Javier ha sido seleccionado por la Agencia Espacial Europea, para albergar un hub aeroespacial donde se va a trabajar todo lo relacionado con las tecnologías satelitales.

- Rafa Navarro: ¿Es fundamental la rapidez de las startups para suministrar en el campo de la Defensa?

- Fernando López Miras: Precisamente, desde la Región de Murcia estamos ayudando a esas empresas. Con ese ecosistema que estamos generando, las startups y las pequeñas y medianas empresas [pymes] serán la base del futuro de la industria de Defensa y en nuestra comunidad ya lo estamos haciendo.

La política de Defensa tiene que ser prioritaria en el presente y el futuro de la Unión Europea y uno de sus ejes tiene que ser la autonomía. Para no depender de nadie, lo primero que debemos tener es una industria propia y son los ecosistemas regionales los que deben sustentarlo, y ahí, en la Región de Murcia, nos hemos adelantado y cobrado ventaja.

- ¿Cómo será ese futuro al que nos enfrentamos?

- En la última reunión que mantuve en Bruselas como presidente del Grupo de Defensa del Comité de las Regiones, mantuve un encuentro con el jefe de acción política de la OTAN y lo que buscamos es que se cuente con las regiones para esa industria de Defensa y para el desarrollo de esas políticas.

La Comisión Europea tiene que establecer un presupuesto sólido y suficiente y que no se detraiga de los Fondos de Cohesión ni de la Política Agraria Común [PAC] y que ese presupuesto, vaya directamente a los ecosistemas empresariales, para que cada región se sitúe en el sector tecnológico que entienda más oportuno.

- ¿Están contando con la colaboración del Gobierno de España?

En absoluto. Fíjese que hemos aprobado recientemente el Plan de Industria de la Región de Murcia para llegar a los 100.000 empleos, y ahora mismo estamos 6 puntos por encima de la media nacional, pero tenemos un problema en la colaboración del Gobierno porque hemos llegado a un embudo en la capacidad energética y necesitamos 1.600 megavatios de potencia que se han solicitado a la red hidroeléctrica y aún no hemos obtenido respuesta.