Horacio Morell (IBM): "La IA ya no es una capa adicional, es un elemento estructural"

Horacio Morell, presidente de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel, arrancaba su intervención sobre el escenario de Wake Up, Spain!, celebrando los 100 años de esta tecnológica en España.

No se trata únicamente de una efeméride empresarial, esta compañía ha sido testigo de excepción de la evolución tecnológica de nuestro país, desde los primeros sistemas de computación hasta la actual carrera por liderar la inteligencia artificial.

"Son cien años apostando por este país, ahora queremos pasar de la experimentación con la IA a su ejecución y escalado", explicaba Morell, quien además adelantaba que entre los planes de la compañía está ampliar su centro en Valencia.

Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel

También lanza un mensaje de cara a lo que vendrá en el futuro: el verdadero desafío ya no es adoptar tecnología, sino traducirla en valor tangible, en referencia a la inteligencia artificial. “Hay que tener las herramientas cerca para reducir los costes y personalizar la IA para el entorno de cada empresa”, señalaba, apuntando a uno de los grandes retos que afrontan las organizaciones: adaptar modelos generalistas a realidades concretas.

En este sentido, el directivo advertía de una limitación que todavía arrastra el mercado: “La mayoría de las empresas usan modelos que están entrenados con datos públicos, que son sólo el 1% de los disponibles, y no se ven reflejadas en ellos”.

De ahí que IBM esté trabajando con grandes compañías para ajustar estos desarrollos a necesidades reales, con ejemplos en sectores diversos como el financiero o la energía, a través de proyectos con entidades como Banco Santander o Naturgy.

El reto, por tanto, no es menor. Supone repensar modelos operativos, rediseñar flujos de trabajo y, sobre todo, asumir que la IA no es una capa adicional, sino un elemento estructural. En ese camino, muchas empresas siguen atrapadas entre la experimentación y la escala, sin lograr cerrar la brecha entre piloto y producción.

El objetivo, insistía, pasa por "construir modelos fiables y útiles, de confianza y regulados”, subrayaba. En paralelo, la propia IBM está inmersa en esa transformación interna: “Estamos llevando a cabo un cambio en la forma en la que trabajamos desde hace meses”.

La clave, en cualquier caso, no está únicamente en la tecnología más avanzada, sino también en la capacidad de aprovechar los sistemas existentes. “Hay que sacar valor de los datos y utilizar procesos de tecnología de toda la vida que pueden hacerlo”, apuntaba, en referencia a infraestructuras como el mainframe o lenguajes como COBOL, que siguen desempeñando un papel crítico en muchas organizaciones.

A este desafío se suma un debate cada vez más presente en Europa: el de la soberanía tecnológica. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y dependencia de grandes plataformas globales, construir autonomía digital se ha convertido en una prioridad estratégica.

Pero, como matizaba Morell, esa soberanía no pasa necesariamente por el aislamiento: “Lo vemos desde una soberanía de infraestructura; no creemos en la autosuficiencia total. Lo importante es tener el control de los elementos críticos y poder operar en condiciones de aislamiento”.

Desde esta perspectiva, la apuesta pasa por modelos abiertos y flexibles. “Defendemos los estándares abiertos, la independencia del proveedor y la capacidad de trabajar en todo tipo de entornos cloud”, concluía.

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea.



Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.