Ángel Piña (Grupo Emperador): "Las marcas que quieran crecer en un entorno volátil deberán ser creíbles y coherentes"

La segunda jornada de Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! prosigue el martes, 14 de abril, en la Casa de América de Madrid. Tras el turno de Mercedes Oblanca, presidenta y consejera delegada de Accenture en España y Portugal, ha tomado la palabra Ángel Piña, general manager del Grupo Emperador International Brands.

El directivo, al frente de una compañía de raíces filipinas que ha logrado alzarse como líder a escala mundial en la producción de Brandy, ha centrado su intervención en una máxima alineada con el lema de este ciclo de encuentros configurado como el Davos español: crecimiento e incertidumbre no son conceptos incapaces de coexistir.

Lejos de plantear como un freno el retador momento que vive el mundo y Europa —ha citado, entre otras crisis, la de Irán—, Piña ha defendido que ambas variables pueden ir de la mano, apuntando a la necesidad de que las empresas adapten su forma de operar a un entorno que ya no es estable.

Su intervención ha estado marcada por su experiencia desarrollada tanto en compañías occidentales como en una empresa de raíces orientales. Desde esa doble perspectiva, ha reivindicado la necesidad de aunar modelos. "Es maravilloso poder combinar los aprendizajes más competitivos de Occidente con cómo las compañías orientales afrontan este contexto".

En esa comparación, ha destacado la capacidad de ejecución de las compañías radicadas en Asia. "Gestionan muy bien la verticalización de los procesos y son tremendamente eficientes", ha afirmado. También ha puesto en valor su filosofía: "Discuten pensando en lo que van a decidir y deciden pensando en cómo van a implementar".

La conversación moderada por Ana Núñez-Milara en 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. Sara Fernández

Piña ha hablado con conocimiento de causa, y es que Grupo Emperador se ha consolidado en el sector precisamente combinando ambos mundos: estructura asiática y activos históricos europeos como las Bodegas Fundador fundadas en Jerez de la Frontera en el siglo XVIII.

Foco, coherencia y adaptación

En su intervención, ha aportado igualmente sus claves para que una compañía prospere en "un entorno de volatilidad". La primera pasa por revisar cómo se toman las decisiones. A juicio del directivo, muchas marcas se quedan en la fase del debate sin trasladarlo a la ejecución, en vez de centrarse más en aumentar la "agilidad" y el "foco" en los procesos.

Ese cambio de mentalidad no queda solamente en el plano operativo, sino que es conceptual. "En Europa tendemos a pensar si algo es ético o no, si es bueno o malo. Pero hay que hacerse una pregunta diferente: ¿esto es coherente o no con nuestro propósito?", ha explicado.

Una forma de analizar que, según ha explicado, permite ordenar la toma de decisiones y reducir el peso de los sesgos. "Si algo tiene coherencia, inmediatamente va a llevar a la credibilidad; esta, a la confianza; y la última, ineludiblemente, al crecimiento".

En paralelo, ha defendido que Europa no parte en desventaja en este nuevo contexto. "Se habla de que estamos muy burocratizados o de que vivimos en el pasado", ha señalado. Sin embargo, "yo creo que uno más uno puede ser tres", ha afirmado, en referencia a la capacidad de combinar modelos y fortalezas. "Debemos abrazar lo que viene", ha recalcado.

"Tenemos grandes fortalezas en la manera en la que construimos marca y conectamos con el consumidor", ha reconocido en la charla moderada por Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL. Sin embargo, ha advertido de que eso no es suficiente por sí solo: "No basta con producir lo mejor o lo más barato si falta el 20% más importante: cómo adaptarnos al mercado local".

Ángel Piña, general manager del Grupo Emperador International Brands

Ahí ha introducido el concepto de "traductor". No en un sentido lingüístico, sino en tanto que las compañías orientales necesitan perfiles capaces de adaptar estrategias a cada lugar. Ese es, a su juicio, el espacio donde el continente puede jugar un papel clave, siempre que entienda su rol dentro de ese equilibrio global.

El ejecutivo de Emperador International Brands ha completado su análisis con una reflexión sobre liderazgo. Desde su experiencia, ha señalado tres claves del management oriental de las que las compañías europeas deberían tomar nota más a menudo: "Pragmatismo, foco y largo plazo", una combinación que encaja especialmente bien en el momento actual.

También ha puesto el foco en sectores como el suyo, ligados al territorio y con una lógica de largo plazo. "Son industrias que tienen que mirar mucho más al futuro lejano, tener paciencia, ser resilientes y entender cómo funcionan los flujos", ha explicado.

En el tramo final, Piña ha lanzado un mensaje a los líderes actuales: "En vez de debatir, tratemos de ser creíbles y de poner el foco en la implementación. Siempre digo a mis equipos que si acertamos siete de cada 10 veces, yo lo compro. Aceptemos que es posible que tres decisiones no sean adecuadas, pero mientras esta interacción se produzca, iremos por buen camino".