Jaureguizar (L'Oréal Groupe): "El 70% del presupuesto de I+D en Europa se destina a adaptar productos a la regulación"

Ana Jaureguizar, directora general de la División de Productos de Gran Consumo de L'Oréal Groupe para el clúster España-Portugal, en el sexto Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. David Morales

La industria de la belleza pesa en España cerca del 1% del PIB, genera más de 350.000 empleos y exporta más que el vino y el aceite juntos. Sin embargo, su presencia en el debate público ha sido históricamente discreta.

Esta contradicción fue uno de los ejes de la conversación con Ana Jaureguizar, directora general de la División de Productos de Gran Consumo en España y Portugal y futura presidenta de L'Oréal Groupe en la región, durante su intervención en el Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"Cuando se habla de belleza, a veces tiene una connotación superficial", reconoció la alta directiva. Una percepción que ha contribuido a invisibilizar una industria con un peso económico y social significativo. "Esta tiene importancia porque impacta en la autoconfianza de las personas, pero también desde el punto de vista del negocio", defendió.

Los datos respaldan esa afirmación. El sector mueve en España más de 18.000 millones de euros y exporta alrededor de 9.500 millones, con un crecimiento superior al 23% en los últimos años.

A escala europea, la industria supera los 180.000 millones de contribución al PIB y mantiene un liderazgo global, con cinco de las siete mayores compañías del mundo radicadas en el continente. "Es realmente potente desde todos los puntos de vista", subrayó.

En cualquier caso, ese liderazgo no está garantizado. La directiva apuntó a la necesidad de que el sector abandone su tradicional discreción y gane presencia en los foros de decisión.

"El mundo se está haciendo cada vez más complejo y necesitamos trabajar de forma más coordinada con todos los stakeholders", explicó, en referencia a la creciente presión regulatoria y la necesidad de mantener la competitividad europea.

Ana Jaureguizar, directora General de la División de Productos de Gran Consumo en España y Portugal, junto a Arturo Criado, moderador de la conversación y subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia. David Morales

En este contexto, defendió el papel de Europa como referente en estándares de calidad y seguridad. Las normas comunitarias destinadas a proteger al consumidor, recordó, han sido durante las últimas cuatro décadas una ventaja competitiva.

Sin embargo, advirtió de la posibilidad real de que esa regulación se convierta en un freno si no se gestiona adecuadamente. "Estamos entrando en el riesgo de que se vuelva excesiva, impredecible y no proporcional", señaló.

Liderazgo en un sector bajo lupa

El ejemplo más claro, explicó, es la acumulación de normativas en revisión: desde el reglamento de productos cosméticos hasta las directivas de envases, etiquetado o aguas residuales.

"Por separado pueden parecer llevaderas, pero unidas —al mismo tiempo y de una manera muchas veces poco precisa y poco específica— generan una complejidad enorme", afirmó. Una situación que afecta especialmente a las pymes, que representan el 90% del tejido empresarial del sector.

Además, este contexto tiene un impacto directo en la innovación. Según los datos compartidos por Jaureguizar, "el 70% del presupuesto que estamos dedicando a investigación y desarrollo lo destinamos a la adaptación de nuestros productos a la regulación. Mientras, otras geografías lo invierten en mejores productos".

En paralelo, la directiva reivindicó el papel de España dentro de L'Oréal Groupe y del conjunto de la industria. La filial ibérica factura 1.400 millones de euros y genera un impacto económico cercano a los 7.000 millones a lo largo de toda su cadena de valor. "Por cada empleo directo, se crean 17 adicionales en el país", destacó.

La compañía cuenta además con dos fábricas en el país —en Burgos y Alcalá de Henares—, centros de servicios compartidos que dan soporte a Europa y una creciente actividad en áreas como el e-commerce o la creación de contenido. "Es un orgullo que la compañía desarrolle estas actividades desde aquí", afirmó.

El posicionamiento del titán cosmético se apoya en el talento, la capacidad logística y un ecosistema retail competitivo que impulsa el crecimiento del mercado por encima de otros países europeos. "Tengo el compromiso de transformar la industria con nuestros peluqueros, farmacéuticos, retailers, agencias y partners", añadió Jaureguizar.

No obstante, la alta directiva también lanzó un mensaje claro a las administraciones: mantener la competitividad exige estabilidad. "Necesitamos un entorno fiscal y regulatorio predecible, justo y proporcional", reclamó, junto a una mayor inversión en infraestructuras.

El futuro de la cosmética

La innovación fue otro de los grandes ejes de su intervención. Coincidiendo su futuro mandato con un momento en el que las tecnologías disruptivas centran buena parte del debate económico, defendió su papel como herramienta clave para el futuro del sector.

"Hay tres áreas en las que Europa debe ser competitiva: IA, ciencias verdes y longevidad", explicó.

En el caso de L'Oréal, la compañía ya está aplicando la IA en múltiples áreas. Desde el desarrollo de herramientas que permiten agilizar el proceso de desarrollo de formulaciones —en colaboración con IBM— hasta la generación de contenido con socios como Nvidia, Adobe o Google.

También en la mejora de la experiencia del consumidor y en la eficiencia interna, con herramientas como "nuestro propio L'Oréal GPT", dijo, que han venido acompañadas de la formación de más de 65.000 empleados.

"Somos una compañía de crecimiento y necesitamos liberar tiempo de nuestros equipos para que puedan centrarse en tareas de valor", señaló, subrayando que el objetivo no es sustituir talento, sino potenciarlo.

Ana Jaureguizar, presidenta de L’Oréal Groupe España y Portugal

La sostenibilidad completó su radiografía. Jaureguizar reivindicó el compromiso de L'Oréal, única compañía del mundo con triple A en el ranking CDP durante 10 años consecutivos, y detalló algunos avances recientes.

En concreto, citó el uso de energías renovables en el 100% de sus plantas y centros de distribución, la incorporación de materias primas recicladas o renovables en los ingredientes del 65% de sus productos —con la meta del 75%— y la reducción del 37% en el uso de plástico desde 2019. "Y esto es sólo el principio", celebró.

A ello se suma un enfoque social centrado en la mujer, con programas que han beneficiado a más de 2,2 millones de personas en los últimos años y la consolidación de los L'Oréal-UNESCO For Women in Science, premios que desde 1998 visibilizan la labor de científicas destacadas en distintas áreas.

Con la vista puesta en su nueva etapa como presidenta de L'Oréal España y Portugal a partir de julio, en sustitución de Juan Alonso de Lomas, Jaureguizar sintetizó sus prioridades en tres ejes: personas, transformación y liderazgo industrial.

"No es posible crecer sin el mejor talento", afirmó, defendiendo la necesidad de equipos ágiles, emprendedores y capaces de adaptarse a un entorno cambiante.

El objetivo, concluyó, es doble: garantizar que la compañía siga evolucionando y, al mismo tiempo, impulsar al conjunto del sector. "Quiero que España siga siendo líder en esta industria dentro de Europa y que L'Oréal continúe invirtiendo en el país", señaló.