Europa debe "despertar" y "espabilar" para no perder el tren de la autonomía estratégica y una IA con valores

Europa tiene ante sí varios retos. La autonomía estratégica y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se asoman como los más relevantes y que se tienen que abordar en el corto plazo. Y, según los líderes empresariales reunidos en la sexta edición de Wake Up, Spain!, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!, ha llegado la hora de que Europa no sólo despierte, sino que también "espabile" para no perder estas oportunidades.

Sobre todo porque los valores europeos son una cualidad esencial que pueden apoyar el liderazgo comunitario en la IA. "Es la gran ventaja competitiva que tiene Europa. Nuestro valores humanistas ilustrados y de libertades universales", indica Federico Linares, presidente de EY.

"La IA no es sólo una solución, también puede ser un riesgo", avisa el directivo gaditano. Esto es fundamental "en una sociedad dominada por la eficiencia". Por ello defiende la oportunidad que suponen los valores europeos. "Somos nuestros propios amos y esclavos".

Mesa redonda. Crecimiento, cohesión e incertidumbre

"Europa necesita espabilar y actuar", considera Carme Artigas, senior fellow del Belfer Center de la Harvard Kennedy School. "Es una superpotencia tecnológica y científica. Pero la batalla por la narrativa la hemos perdido".

Artigas destaca como un valor la legislación que sujeta la IA en el Viejo Continente. "Hay que liderar la IA ética, la que genera confianza. No existe defensa europea sin sostenibilidad energética y control de los datos industriales".

Añade que "la batalla no es por la regulación. Es una batalla de valores y de equilibrio de poder. Y es una batalla que Europa no se puede permitir perder".

En el primer coloquio de la sexta edición de Wake Up, Spain! también ha participado Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, quien recuerda que "la IA es una oportunidad histórica. Una revolución en la que estamos en la pole position desde el minuto 1".

En este sentido destaca cómo el uso de la IA por la ciudadanía está metiendo presión administraciones y empresas para adoptarlas. "Hay una gran oportunidad para crear campeones europeos que generen ventajas competitivas".

En este sentido, defiende que "no hay ningún cambio tecnológico que frene la economía" y que la IA ya está permitiendo multiplicar por tres la capacidad de producción de las empresas. Al menos así es el caso de Microsoft, que ha triplicado los servicios que realiza.

Mientras, Albert Triola, CEO de Oracle, ahonda en que "es un momento decisivo para Europa". Para él, "la soberanía tecnológica europea puede y debe focalizarse en tener sus propias reglas y proteger sus datos".

Por ello, "el factor clave para el éxito va a estar en el equilibrio de la innovación, compartir y la colaboración público-privada".

Luis Furnells, presidente de Grupo Oesía, se centra en que, con todo, hay un "desafío histórico" pendiente en Europa: "No podemos ser 27 países pensando de manera distinta".

La falta de cohesión lastra el objetivo de una autonomía estratégica consistente. "Es necesaria una visión única y coherente" para "apostar por una Europa cohesionada tecnológicamente hablando".

Ya hay inversiones en marcha para impulsar la tecnología europea, sobre todo en defensa y disuasión, algo fundamental en el marco geopolítico actual. "Hay que generar a través de la tecnología el elemento disuasorio para que no te ataquen. Nuestras universidades generan talento para hacerlo. También las industrias y los empresarios". Aunque demanda "colaboración público-privada" para vehicularlo todo.