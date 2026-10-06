Ruiz de Aguiar (SegurCaixa Adeslas): "Somos firmes defensores de Muface, es un modelo eficiente"

En 2024, las aseguradoras que conformaban el mutualismo administrativo dudaron seriamente sobre si renovar o no el concierto de Muface 2025-2027. Finalmente, el Gobierno ofreció una subida del 41,2% de las primas que convenció a Asisa y SegurCaixa Adeslas para garantizar la actividad asistencial.

A día de hoy, Santiago Ruiz de Aguiar, director asistencial de Adeslas confía en la viabilidad del sistema. "Somos firmes defensores de Muface, es un modelo eficiente", ha señalado el ejecutivo durante su intervención en el VII simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Ruiz de Aguiar ha recordado que los funcionarios con opción de elegir siguen decantándose mayoritariamente por la sanidad privada.

A su juicio, son usuarios que "hacen uso de su sanidad pública con un sistema de financiación diferente", lo que contribuye de forma decisiva a descongestionar la red estatal.

Sin embargo, el representante de la aseguradora ha advertido que mantener este servicio con garantías exige equilibrio económico.

Santiago Ruiz de Aguiar, director asistencial de SegurCaixa Adeslas

"Y, para ello, necesitamos una financiación adecuada, a nadie se le escapa lo que pasó el año pasado", ha indicado respecto a las tensiones generadas por la renovación del concierto de Muface, aclarando que la salida o reticencia de algunas entidades no responde a una falta de fe en el sistema, sino a la insuficiencia de los recursos.

En esta línea, confirmó que Adeslas se encuentra analizando detenidamente los nuevos pliegos publicados para las mutualidades de Justicia (Mugeju) y Defensa (Isfas) que llegaron a la compañía el pasado jueves. Cabe recordar que los conciertos de ambas entidades acaban este mes de diciembre.

Prevención

Por otro lado, Ruiz de Aguiar ha señalado que la prevención es un eje clave para la sostenibilidad del seguro de salud ante el acelerado envejecimiento de la población.

Para contrarrestar la creciente presión asistencial y los costes derivados de la longevidad, Ruiz de Aguiar ha situado la prevención como un motor económico y sanitario indispensable.

"La prevención ahorra, no tiene por qué resultar en más costes. Uno ve que cuanto más tardes en tratar a un paciente con cáncer, más costoso es el tratamiento. No hay que tener miedo a la prevención", ha precisado.

Por eso, el objetivo prioritario debe ser reducir la carga de enfermedad en los pacientes a través de la educación sanitaria, el diagnóstico precoz y el seguimiento digitalizado de patologías crónicas como la artrosis o el riesgo cardiovascular.

"Cada paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca o EPOC supone un fracaso para el sistema. Hay que corregir esa actividad ambulatoria desde la prevención. Y eso viene desde cómo hacemos para controlar la enfermedad antes de que se reagudice", ha remarcado.

Por tanto, ha señalado que tanto el seguro privado como los hospitales afrontan importantes sobrecostes, por lo que la clave pasa por coordinar protocolos asistenciales entre aseguradoras y centros médicos.

Acordar cómo gestionar al paciente crónico antes de que su cuadro se descompense no sólo evita ingresos hospitalarios innecesarios, sino que garantiza un consumo de recursos mucho más eficiente y una superior calidad de vida para los usuarios.