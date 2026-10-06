El director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC) Julio Mayol durante su intervención. Cristina Villarino El Español

Julio Mayol, director científico del IdISSC: "Si no rediseñamos el sistema sanitario, no importa nada lo que hagamos"

En su intervención del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos Julio Mayol ha enumerado un total de 10 problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario.

El primero de ellos es la variabilidad respecto a la calidad y el resultado que se ofrece. El también catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid ha puesto el ejemplo de que un paciente que presenta lo mismo en Andalucía que en Castilla y León no recibe el mismo servicio.

Mayol ha cuestionado además la efectividad del gasto: "De 100 euros del presupuesto sanitario, 60 para hacer cosas efectivas, 30 para cosas inútiles y 10 para cosas que hacen daño". Cree que hacer más no garantiza siempre mejores resultados.

Julio Mayol, director científico del (IdISSC) y catedrático de Cirugía de la UCM

Entre los males que ha listado figuran los desperdicios, que generan "toxicidad financiera", y el sobrediagnóstico. "Diagnosticamos a quien no lo necesita, infradiagnosticamos a quien lo necesita. Generamos inequidad", ha sentenciado después el catedrático de la Universidad Complutense.

La prevención es otro gran foco del problema. "No nos han educado para hacer menos. Hacer menos está mal visto, el incentivo está en hacer más", ha lamentado, pues nadie culpa a un sanitario por hacer todo lo posible.

La deshumanización es otro de los grandes problemas, y no afecta solo a los pacientes, sino también a profesionales y gestores. Mayol ha asegurado que hoy se percibe "en forma de conflicto y huelga" en el sistema sanitario actual.

A ello suma la llamada enfermedad de los costes: "Hacer lo mismo que hacíamos antes nos cuesta mucho dinero". Los gastos crecen, según el catedrático, sin aumentos simultáneos de productividad, mientras la tecnología permite producir más pero no mejor.

Otro problema es la extrapolación de la evidencia clínica. Creer que un ensayo en la clínica Mayo sirve para una señora de 85 años de Cuatro Vientos "es un grave problema", según defiende Mayol.

Ante este diagnóstico, el cirujano ha sostenido que la innovación es necesaria, pero no suficiente. "No consiste en hacer un poco más de lo mismo", ha advertido Mayol, y ha reclamado una transformación profunda de los sistemas sanitarios actuales.

El primero de los tres grandes cambios es un nuevo modelo de negocio: pasar de un servicio industrializado a un gasto productivo que genere valor. Y "al servicio sanitario no se le puede suponer el valor, hay que demostrarlo".

Importancia de los profesionales

El segundo cambio es cultural: "seguimos viviendo en la cultura de la reforma". El tercero es tecnológico, pues vivimos "inmersos en cambios tecnológicos muy profundos que no terminamos de abordar". Reclama implicar al paciente en el rediseño del sistema.

Mayol ha reivindicado la necesidad de devolver la soberanía profesional a los propios médicos: "El gran problema que no estamos abordando ni en España ni en el resto del mundo es que los profesionales no pintan nada", ha añadido.

En inteligencia artificial, avisa Mayol, España carece de soberanía estratégica: "los datos son materia prima, no son infraestructuras". Dependemos hoy de nubes norteamericanas y de que "a algún presidente se le ocurra cerrar la nube que está en Zaragoza".

Mayol reclama construir esa soberanía "ayer, no mañana" y procesar mejor un conocimiento científico que crece exponencialmente: los preprints han pasado de 15.000 a más de 300.000. Producimos conocimiento "a mayor velocidad de la que somos capaces de procesar".

Mayol ha cerrado su intervención con un llamamiento: para pasar del diagnóstico a la acción "hay que abandonar una manera de pensar y asumir otra". De lo contrario, avisa, quizá no se viva más y "desde luego no mejor".