David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia de Vithas; Margarita Alfonsel, directora del Observatorio de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia; y Clara Campos, CEO del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) David Morales El Español

La innovación, un factor clave para conseguir que el paciente tenga la mejor experiencia: "Se buscan perfiles más versátiles"

La innovación únicamente tiene valor cuando deja de ser una idea brillante y se acaba convirtiendo en un beneficio para el paciente. Así lo pusieron de manifiesto los expertos que participaron en el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad.

En la mesa intervinieron David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad, Innovación y Docencia de Vithas y Clara Campos, CEO del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF).

Para Baulenas, el objetivo de cualquier organización es "conseguir buenos resultados en salud" y la mejor experiencia para el paciente. Recordó que la innovación no es solo tecnológica, sino que también incluye otros procesos donde también se debe intentar que se aporte valor.

Conversación a dos. El valor de la innovación, ¿reto u oportunidad?

El directivo identificó el gran cuello de botella en aterrizar las ideas y convertirlas en realidad. Frente a ello, Vithas cuenta con una ventaja competitiva como es que "la innovación que se genera en un hospital fácilmente puede hacer 'mancha de aceite'".

Según explicó, esa expansión permite que cualquier avance nacido en un centro alcance "todos los rincones de nuestra compañía". A ello se suma el gran volumen de profesionales y las alianzas con universidades, de donde también puede surgir la innovación.

Desde Vithas entienden esta convergencia como todo un valor para sus sanitarios, ya que quienes quieren desarrollarla en la compañía encuentran una oportunidad que les resulta atractiva.

El talento, condición imprescindible

Campos coincidió con su colega y subrayó el papel del talento: "La innovación no tiene ningún valor si no tenemos a personas" capaces de transformarla en beneficio para el paciente, en un sector donde los cambios "son súper acelerados".

La responsable del CESIF explicó que en todas las etapas se requieren profesionales con nuevas competencias. Para ella, ese perfil que asume el reto puede convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones de salud que apuesten por él.

Hoy, aseguró, "no basta con dominar una única disciplina". Se necesitan "perfiles más versátiles e híbridos", con conocimientos científicos, pero también de tecnología y negocio, además de capacidad de adaptación, algo que en CESIF observan cada día.

Y es que "la Formación Profesional se ha convertido en una palanca fundamental para que toda esta innovación avance", señaló. Citó un informe del Foro Económico Mundial según el cual el 39% de las competencias actuales se transformarán o quedarán obsoletas.

En cuanto a las tecnologías, Baulenas considera que por velocidad la mayor disrupción es la inteligencia artificial, por encima de la robótica o la medicina personalizada, y que supone el gran cambio organizativo que están viviendo las organizaciones sanitarias.

Para el directivo, "la IA no sustituirá al humano, pero podremos trabajar mejor", aunque cambiará pronto la forma de trabajar. Y advirtió: "Todo lo que esté basado en conocimiento, memoria y experiencia va a ser arrasado por la IA".

El directivo reconoció que en este boom a veces cuesta medir expectativas y resultados. Las organizaciones están "limpiando el grano de la paja" y ganará la carrera quien descarte lo que no aporta resultados y conserve lo que sí.

Campos puso el acento en la colaboración, porque ninguna organización tiene todo el conocimiento. En la industria farmacéutica, recordó, el 45% de la inversión en I+D es extramural, y añadió: "si perdiéramos la capacidad de conectar perderíamos mucho valor".

Sobre el ritmo del sistema, Baulenas pidió: "Debemos ponernos las pilas en ser más ágiles a la hora de adoptar la innovación". Recordó que el éxito llega cuando esta "deja de ser innovación" y se convierte en estándar asistencial.

Campos cerró con una advertencia: "La oportunidad la perdemos si no somos capaces de hacer que el talento sea un talento bien formado y que avance a la misma velocidad". Para ello, apuesta por una formación permanente y constante.