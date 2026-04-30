Los grandes retos de la formación en el mundo rural: conseguir retener talento y la falta de relevo generacional

La formación y las oportunidades laborales en el mundo rural ha sido una de las protagonistas de una de las mesas redondas del V Foro de Educación, Innovación y Tecnología de EL ESPAÑOL de este jueves. En ella han participado Sigfrido Molina, CEO de Sigfrido Fruit; Luciano Calomeni, project manager de AIRE; y Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur.

Bajo el título Formación para reimpulsar el mundo, los tres expertos han puesto sobre la mesa qué se puede hacer para retener el talento en el mundo rural y la importancia de abrir las empresas con la Formación Dual y las prácticas para formar a los jóvenes y permitir que se queden en sus compañías trabajando.

Sigfrido Molina, CEO de Sigfrido Fruit, ha defendido que "los que viven en el mundo rural, en mi opinión, son y somos afortunados". Además, ha subrayado que el estilo de vida del campo es "envidiable" porque "tu trabajo está a 10 minutos de tu casa y puedes ir a casa a comer y luego volver".

En este contexto, ha puesto el foco en el papel de las empresas para generar oportunidades, ya que son ellos los que tienen "que captar ese talento" y, por ello, ha incidido en que deben de apostar la formación dual "porque hay conocimientos que se pueden dar en clase y otros que se aprenden en la práctica”, una fórmula que ya aplica, ya que los que hacen prácticas en su empresa "luego se quedan trabajando”.

Además, Molina ha señalado que es importante crear un equilibrio entre la experiencia laboral y la juventud porque considera que se les debe dar "oportunidades a las personas que tienen experiencia y edad, pero también a los jóvenes", ya que "pedimos experiencia, pero los jóvenes no la tiene. Por ello "se la damos a través de las prácticas y cuando vemos que una persona tiene actitud y aptitud no la dejamos escapar".

Luciano Calomeni, project manager de AIRE, ha puesto el acento en el potencial del entorno rural, a menudo infravalorado. En su visión, el desarrollo pasa por entender que “las necesidades son las mismas en la parte rural y en la parte urbana”, lo que abre la puerta a replicar e innovar en múltiples ámbitos.

Mesa redonda. Formación para reimpulsar el mundo rural

El papel de la juventud es central en su discurso, puesto que “tiene muchísimo potencial, muchas ideas”. Eso sí ha incidido en que "en muchas ocasiones hay que verlo”, señalando la importancia de detectar y acompañar ese talento. Para Calomeni, el retener el talento es sinónimo de desarrollo económico porque “si hay profesionales hay ideas, a partir de las ideas, hay más negocios, por tanto más puestos de trabajo”.

De igual forma, introduce una dimensión más ligada al bienestar y al sentido del trabajo puesto que en AIRE “fomentamos el bienestar y los proyectos sostenibles que nacen de personas equilibradas”. En ese marco, cobra importancia la salud mental, de ahí que apueste por “abocarnos a entender que tenemos que ser un proyecto laboral y buscar una calidad de vida”.

Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, ha hecho hincapié en que “sí que hay talento, pero hay que trabajarlo”, apuntando a que no evoluciona de forma automática porque “hay oportunidades de trabajar en este mundo”, aunque no siempre se aprovechan.

Uno de los principales problemas que identifica es el relevo generacional, ya que “ha habido una desconexión en el ámbito familiar de una generación a otra”. Ante esto ha advertido que “eso puede ocasionar una despoblación”, aunque deja abierta la incógnita de “¿eso es recuperable? pues puede que sí o puede que no”.

También ha destacado el potencial transformador del sector, puesto que “el mundo rural ya está muy digitalizado, es tecnológico” y “los cambios han sido muy intensos y muy interesantes”. En este punto, ha remarcado que este sector “es un sector en el que hay que estar cada vez más preparado que otros sectores”, y apuesta por la “formación de la empresa” y en la necesidad de la Formación Dual.