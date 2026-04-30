Unicaja comparte los retos que supone aplicar la IA y aboga por incidir en los valores diferenciales

El V Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL de Málaga dedica parte de su segunda jornada a debatir sobre el futuro de la Inteligencia Artificial y la relación de esta tecnología con las personas.

Para ello, y bajo la experiencia de su trabajo diario en Unicaja, Daniel Gálvez y Daniel Sánchez, director y especialista de Gestión del Cambio e Inteligencia Artificial en la entidad, han compartido cómo está afectando la aplicación de esta tecnología al funcionamiento del banco y cómo trabajan para adaptarse a este nuevo cambio de rumbo.

Ambos han compartido que esta transformación está llegando con mucha fuerza a las empresas y que la función de expertos como ellos se basa en acompañar a las personas en un proceso de cambio tan fuerte como este.

Una disrupción más en la historia que, para Sánchez, dejará "muchas cosas atrás" y hará decidir si "nos quedamos con los avances tecnológicos o nos quedamos atrás". Además, el especialista de Unicaja ha incidido en que todo "se está acelerando mucho y de una manera muy rápida".

Sin embargo, no todo son ventajas y ante el auge de esta tecnología y su aplicación en cada vez más proyectos y herramientas diarias, ambos técnicos han abogado por enfatizar habilidades clave con las que la IA aún no puede competir.

En este sentido, Sánchez señalaba palancas diferenciales a aplicar en la educación y en las empresas para reforzar el valor humano frente al auge de la inteligencia artificial: el criterio, la intuición, los valores o la ética.

Además, incidía en la necesidad de no dejar a nadie atrás para afrontar el cambio así como en generar "cultura, capacitación, productividad individual, comunidad, liderazgo, escucha y mediación".

Conversación a dos. Personas e IA, la transformación tecnológica más humana

Así, en su presentación, ambos expertos han transmitido una cuestión al público: ¿nos estamos enterando bien de que va la transformación de la IA? Y para responderla han ejemplificado con su aplicación al sector educativo.

Una pata clave para el futuro de la sociedad y el de unos jóvenes y niños que tendrán que prepararse para un futuro "que todavía no está escrito", por lo que han abogado por incidir en esos valores que serán diferenciales en el futuro y los que tampoco puede plagiar la Inteligencia Artificial.

En el panorama educativo, Sánchez y Gálvez han comentado que con esta herramienta el conocimiento "es muy accesible" y que hay que educar en puntos como "el saber preguntar o tener curiosidad".