La escuela del futuro deja atrás el memorizar: "Es importante enseñar a los estudiantes a tener un pensamiento crítico"

La educación está viviendo una transformación acelerada en la que el sistema de memorizar contenidos está quedándose atrás para dar paso a un nuevo método: aprender a pensar y a aprender.

Así lo ha defendido Marina Barrionuevo, vice CEO del Grupo Educativo Novaschool, en el V Foro de Educación, Innovación y Economía de Málaga organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Málaga en una entrevista con Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga.

En esta entrevista, Barrionuevo ha hecho hincapié en que el sistema educativo debe adaptarse para no quedarse atrás, deben no tenerle miedo a la inteligencia artificial y a que los estudiantes de hoy en día "en un futuro trabajarán en puestos de trabajo que actualmente no existen".

A su parecer "es importante enseñar a los estudiantes a tener un pensamiento crítico y a leer para que sepan lo que sucede". Eso sí, siempre teniendo presente que deben "enseñarles a que quieran seguir aprendiendo”, ya que “no tanto el conocimiento sino el pensamiento” es lo que realmente les va a servir a largo plazo.

En este punto, ha añadido que el memorizar ha quedado atrás porque los estudiantes "ahora tienen tanto acceso a la información desde muy pequeños". Por ello, actualmente, uno de los principales retos de Novaschool es "enseñarles a ser personas antes que alumnos" y también conseguir que estos "aprendan a aprender" porque "la educación no es solo formar alumnos, sino formar a buenas personas”.

Ese cambio se ve claramente, según ha explicado, en la diferencia entre sistemas educativos de, por ejemplo, España e Inglaterra. "En el sistema británico pude ver que allí no enseñan a memorizar, sino enseñan a razonar”, mientras que "el sistema español está cambiando y está en el camino".

Marina Barrionuevo, vice CEO del Grupo Educativo Novaschool

Dentro de esta transformación, el bilingüismo aparece como una herramienta metodológica, no solo lingüística porque en Novaschool consideran que "el inglés no es como una herramienta, es decir, estudiamos las mismas asignaturas".

Por ello, ella al explicar matemáticas, su especialidad, "hacemos un ejercicio en español y luego lo hacemos en inglés para que no traduzcan sino que piensen en inglés". La clave está en que “no traducen, sino que es que piensen en inglés", integrando el idioma en el propio pensamiento académico.

En esta transformación educativa no hay que olvidarse de la inteligencia artificial. En este sentido, la docente ha advertido de que los estudiantes "al final la IA ya la usan y muchos de los mensajes que reciben son negativos", por lo que el docente tiene la tarea de "enseñar a los estudiantes a cómo usar la inteligencia artificial y que sean críticos" con lo que le dicen.

De igual forma, ha hecho hincapié en que "al final tienes que saber que preguntarle", porque la calidad del resultado depende del conocimiento previo del usuario, y por tanto de su capacidad de razonamiento.