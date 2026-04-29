María de la Paz Flores: "El mayor proyecto estratégico de un territorio son las personas que se forman en él"

La concejala del Área de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María de la Paz Flores, ha sido la encargada de inaugurar este miércoles el V Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL, una cita que reúne en la ciudad a docentes, expertos y representantes institucionales en torno a estos sectores.

Durante su intervención desde el atril, Flores ha puesto el acento en la educación como eje vertebrador del crecimiento de Málaga y ha subrayado el compromiso del Consistorio con la formación a lo largo de toda la vida y con la apuesta decidida por la formación profesional como herramienta para conectar el talento de la ciudad con las necesidades reales del tejido empresarial.

En su intervención, la concejala ha señalado que el éxito de una ciudad no se mide únicamente por sus infraestructuras o por las inversiones que atrae, sino por su capacidad para generar y formar talento y ofrecer oportunidades a quienes viven en ella.

En este sentido, ha explicado que el Plan Estratégico 2030 de la ciudad de Málaga sitúa la educación "en su punto número uno", como uno de los pilares fundamentales del desarrollo urbano y como herramienta clave para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y equitativo.

Flores ha destacado además que Málaga ha asumido "la coordinación estatal de la Red de Ciudades Educadoras", y ha apuntado que el Ayuntamiento presentó su candidatura obteniendo este cargo por unanimidad, algo que, según ha precisado, no había ocurrido nunca antes en la historia de esta red, que agrupa ya a 236 ciudades.

La edil ha recordado que esta red nació en 1994 partiendo de la idea de que no solo se forma en el ámbito educativo, sino que la propia ciudad educa también a sus vecinos. "Educar para prevenir, prevenir para educar", ha afirmado la edil ante los asistentes, resumiendo así el lema con el que Málaga liderará la red durante los próximos años.

María de la Paz Flores, con Pedro J. Ramírez. Santi Donaire

La responsable municipal también se ha referido a los cuatro grandes ejes estratégicos sobre los que se articula este proyecto, indicando que abarcan los centros educativos, el entorno tecnológico y digital, los hábitos saludables, como la alimentación, descanso y deporte como vía para combatir el fracaso escolar y el absentismo y favorecer la salud mental y, finalmente, los barrios y distritos de la ciudad.

A este respecto, ha recordado que en 2023 el Ayuntamiento creó la Oficina Municipal de Formación Profesional, dirigida por Cristina Galán, presente en el foro, con el objetivo de "conectar el talento local con las necesidades reales de empleo de las empresas" y trasladar a la Junta de Andalucía las demandas formativas detectadas.

Por otra parte, ha puesto en valor el momento que vive Málaga como referente en educación, tecnología y cultura, así como el trabajo desarrollado junto a la Fundación CIEDES para abordar la ciudad desde una perspectiva metropolitana.

Flores ha hecho hincapié en que las empresas buscan desesperadamente perfiles cualificados citando "la falta de miles de programadores en Málaga TechPark" y ha incidido en que el 70% de las nuevas ocupaciones tecnológicas proceden ya de la formación profesional, además de la creciente demanda de técnicos en mecatrónica y robótica en el área metropolitana.

La concejala ha defendido también el papel de la educación en el desarrollo del espíritu crítico y ha reivindicado, con una referencia al Quijote, y más concretamente a la figura de Sancho Panza, cuando descubre que gobernar no consiste en repetir lo que otros dicen, sino en "escuchar, reflexionar y decidir con prudencia". "Ojalá más Sancho Panzas en la política", ha dicho con rotundidad.

María de la Paz Flores, concejala Área de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga

"Las ciudades que prosperan en el siglo XXI no son necesariamente las más grandes ni las que crecen más rápido, son aquellas que entienden que el conocimiento es su principal recurso estratégico", ha expresado.

Para concluir, la concejala ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Málaga de situar la educación en el centro de su estrategia de ciudad, incidiendo en que el mayor proyecto estratégico de un territorio son las personas que se forman en él.