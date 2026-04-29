Empresas y expertos destacan la orientación previa como un factor decisivo para paliar el déficit de perfiles profesionales

El eterno debate sobre la conexión de la formación académica y el mercado laboral no sólo sigue vivo, sino que se mantiene como una de las grandes inquietudes de las empresas.

Sobre ello ha versado, precisamente, la mesa redonda Claves para alinear el talento, celebrada en el V Foro de Educación, Innovación y Economía de EL ESPAÑOL que tiene lugar este miércoles y jueves.

Los expertos que han participado del análisis coinciden en la existencia de un problema estructural de orientación, percepción social y falta de perfiles técnicos en sectores clave.

El diagnóstico es compartido: las empresas tienen vacantes, pero no encuentran candidatos adecuados. Un conflicto que persiste mientras el sistema educativo sigue generando, en muchos casos, titulaciones que no siempre se traducen en empleabilidad inmediata.

Mesa redonda. Claves para alinear el talento

El director de Expansión del Grupo MAS, Vicente Martín, ha advertido de que existe "un decalaje en el tiempo entre la formación y las necesidades reales de las empresas", aunque ha reconocido que la colaboración entre el ámbito educativo y el empresarial “empieza a acortar esa distancia".

Martín ha puesto el foco en la dificultad creciente para cubrir puestos vinculados a oficios tradicionales del comercio. "Lo que demandamos son profesiones artesanas, como charcutero o carnicero. El gap entre lo que ofrecen las instituciones formativas y lo que necesitamos es muy grande", ha señalado.

En su opinión, no hay un problema sólo de formación, sino también de disponibilidad real de perfiles: "Buscamos profesionales difíciles de encontrar porque directamente no existen en el mercado".

FP y empresas: más cerca, pero aún desalineadas

El director territorial Sur-Este de TK Elevator, Alberto González, ha coincidido en que la colaboración con la Formación Profesional y la FP dual ha mejorado, pero sigue siendo insuficiente.

Vicente Martín, director de Expansión del Grupo MAS. Santiago Donaire

"Es verdad que se ha elevado mucho la colaboración, pero seguimos viendo un desajuste claro entre lo que ofrece la formación y lo que demandamos las empresas", ha explicado. En su sector, los perfiles más buscados —técnicos de mantenimiento y montaje— proceden en su mayoría de la FP, pero la oferta no cubre la demanda.

González ha subrayado que el mercado laboral ha cambiado más rápido que la percepción social. "La mayoría de los estudiantes ve la FP con una percepción neutra o incluso baja, y muchos no la conocen bien", ha advertido. A su juicio, si no se refuerza la conexión entre estudios y realidad laboral, el problema se agravará.

También ha puesto el acento en la transformación de los perfiles profesionales: "Ahora necesitamos electricidad, mecánica, pero también un perfil digital que antes no era necesario".

El director territorial Sur-Este de TK Elevator, Alberto González. Santiago Donaire

En su empresa, ha añadido, se imparten más de 80.000 horas de formación y 40.000 de prácticas, con el objetivo de adaptar a los trabajadores a los nuevos retos.

"Necesitamos perfiles flexibles, personas con ganas de aprender, buenas personas y con actitud. Y además hay que pensar en retener el talento, en que el trabajador sea feliz y elija quedarse", ha señalado.

Falta de vocación y problema de orientación

El consejero delegado de Macrun, José Antonio Martín. Santiago Donaire

El consejero delegado de Macrun, José Antonio Martín, ha incidido en la dificultad para encontrar personal cualificado en áreas de mantenimiento, aunque ha matizado: "La dificultad no viene tanto por la formación de quienes entran, sino por la selección: no hay suficientes perfiles".

En este sentido, ha puesto el foco en la orientación educativa y en el papel de las familias. En su opinión, existe un problema cultural de fondo: "No todos los chavales están bien orientados. La sociedad no ha valorado suficientemente los trabajos manuales y parece que todos quieren ser licenciados".

El director académico de Davante, Paco Isla, ha apuntado directamente a la orientación como uno de los grandes fallos del sistema.

El director académico de Davante, Paco Isla.

"Uno de los mayores problemas es la orientación desde la base. Nos llegan los alumnos ya condicionados en su elección formativa", ha explicado.

A su juicio, todavía persiste una división social implícita: "Es como si se asumiera que si eres bueno vas a la universidad y si te cuesta más, a la FP”.

Isla ha defendido que el sistema debe centrarse en la empleabilidad real de los estudios y no solo en la formación teórica. "Tenemos que preocuparnos de que los alumnos tengan empleabilidad, y ahí es clave entender cómo funciona el mercado laboral", ha señalado.

También ha reclamado un mayor papel de las empresas en los centros educativos. "Es importante que vayan a los colegios e institutos a explicar qué sueldo tiene un trabajo o qué salidas reales ofrece. Eso puede cambiar por completo las inquietudes de los estudiantes", ha apuntado.