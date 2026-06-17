Soberanía y trazabilidad del dato: "Adaptarse ya no es opcional para las empresas gallegas"

El director de Mercados del Centro Tecnológico ITG, Jaime Sucasas Hermida, ha reivindicado la importancia de la gestión de la información para las empresas durante una conversación sobre la soberanía y la trazabilidad del dato con Alfredo Castro Moral, miembro del Clúster TIC Galicia, en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

"La cuestión clave es qué ocurre cuando la información de nuestros sistemas sale al exterior. Las organizaciones deben ser capaces de demostrar quién accede a los datos, qué hace con ellos y bajo qué condiciones", explicó Sucasas.

El sector TIC representa alrededor del 3% del PIB gallego, da empleo a más de 25.000 trabajadores y concentra cerca del 5% del ecosistema tecnológico nacional. Además, en la última década han surgido en Galicia empresas punteras y referentes en distintos ámbitos tecnológicos, con un futuro prometedor.

La distendida charla comenzó explicando las diferencias entre la soberanía y la trazabilidad del dato. La soberanía implica conocer dónde están los datos, quién tiene acceso a ellos y cómo se generan, procesan y utilizan: "la soberanía del dato responde a tres preguntas: quién controla la información, qué información se controla y de qué manera se ejerce ese control", resumió el ponente.

Sin embargo, la trazabilidad permite conocer el recorrido completo de los datos. Es decir, incluye de dónde proceden, cómo han sido tratados y qué modificaciones han sufrido a lo largo de su ciclo de vida. Esta capacidad de seguimiento es cada vez más relevante para las empresas, tanto desde el punto de vista normativo como operativo.

De hecho, en los últimos años, Europa está legislando sobre estos conceptos debido a que muchas organizaciones manejan grandes volúmenes de información dispersa y, en numerosos casos, no tienen un control real sobre ella. "Las instituciones europeas han detectado que la falta de control sobre los datos puede convertirse en un riesgo estratégico tanto para las empresas como para la competitividad del conjunto de la Unión Europea. Por ello están surgiendo numerosas normativas relacionadas con la ciberseguridad, la gestión de datos y la inteligencia artificial, todas ellas con un patrón común: garantizar un tratamiento responsable y controlado de la información", explicó el director de Mercados del Centro Tecnológico ITG.

Sucasas admitió que esta gestión normativa puede llegar a ser considerada una carga para las empresas; aunque, desde su punto de vista, debería entenderse como una necesidad. "Europa está intentando crear estándares de confianza que permitan competir en un mercado cada vez más digitalizado", razonó el ponente.

"Cuando estos estándares se consoliden, las empresas que se hayan adaptado tendrán una ventaja competitiva frente a las que no lo hayan hecho", afirmó. Como ejemplo, Sucasas señaló el Reglamento de Inteligencia Artificial, que obliga a clasificar determinados sistemas y a documentar cómo toman decisiones. Aunque su cumplimiento supone un esfuerzo adicional para las organizaciones, consideró que aquellas capaces de gestionar correctamente estos requisitos estarán mejor posicionadas que sus competidores.

Jaime Sucasas Hermida y Alfredo Castro Moral en el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' Brais Lorenzo

Con todo, el ponente se mostró optimista sobre la posición de Galicia en este ámbito, al señalar que sectores estratégicos de la economía gallega llevan años trabajando con sistemas de trazabilidad y control de procesos. "La trazabilidad del dato puede ser, para muchas empresas, una evolución natural de capacidades que ya poseen", afirmó. De hecho, desde el Centro Tecnológico ITG se están desarrollando tecnologías orientadas a facilitar la adaptación de las organizaciones a este nuevo escenario. Entre ellas destacan los espacios de datos corporativos, concebidos para proporcionar la infraestructura necesaria que permita cumplir con los requisitos de gobernanza, trazabilidad y soberanía.

La presión llegará a toda la cadena de suministro

La gestión del dato se trata de un sector muy complejo, que podría pensarse que solo afecta a las grandes multinacionales. Sin embargo, Sucasas advirtió de que la presión regulatoria también llegará a las pymes a través de sus clientes. "Las grandes compañías están obligadas a reportar información y demostrar el cumplimiento de numerosos requisitos normativos. Como no pueden hacerlo solas, trasladarán esas exigencias a toda su cadena de suministro", razonó.

Además, el director de Mercados del Centro Tecnológico ITG incidió en que, para una pyme, los riesgos asociados a una deficiente gestión de los datos no son únicamente regulatorios, sino también comerciales y reputacionales. "Si una empresa no puede explicar cómo obtiene, gestiona o reporta determinada información, puede ser percibida como un socio menos fiable o transparente", señaló.

Por ello, recomendó a las compañías no esperar a que una nueva normativa o las exigencias de un cliente las obliguen a actuar y las animó a identificar dónde se encuentra su información, cómo se gestiona y si los procesos asociados son auditables. "Tener los datos clave ordenados y conocer su trazabilidad es un primer paso fundamental", apuntó.

En este sentido, defendió que la gestión avanzada de la información debe entenderse como una herramienta para ganar competitividad y no únicamente como una obligación regulatoria. "Nos movemos en un entorno cada vez más exigente y adaptarse ya no es una opción. Las empresas que no lo hagan corren el riesgo de quedarse atrás", advirtió.

Inteligencia artificial y gobernanza de los datos

Una de las principales amenazas a las que se enfrentan actualmente las empresas en materia de gestión de datos es la inteligencia artificial, que necesita alimentarse de información para funcionar correctamente. Cuantos más datos estén disponibles y sean accesibles, mejores resultados puede ofrecer. Sin embargo, este aumento de capacidad también conlleva mayores exigencias en cuanto al control, la gobernanza y la gestión de esa información.

"El debate de fondo no es tanto cómo se comparten o se mueven los datos, sino de qué manera se hace y bajo qué garantías. Además, la implantación de sistemas de inteligencia artificial obliga a revisar previamente la calidad de los datos. Una IA puede amplificar problemas ya existentes, generar errores o incluso 'rellenar huecos' con información incorrecta. Por eso es importante preguntarse primero si la organización está preparada para utilizarla de forma segura y fiable", explicó.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.