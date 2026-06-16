La tasa turística, a debate: "Si el enfoque se hace de forma transparente, se convierte en una herramienta útil"

Participantes de la mesa redonda 'Nuevos modelos turísticos para hacer de Galicia un destino diferente y sostenible' Sara Fernández

Galicia está experimentando un auge en el sector turístico. Solo en 2025 recibió la visita de ocho millones de personas, una cifra que no sorprende: "Galicia lo tiene todo: gastronomía, naturaleza, actividades náuticas, una costa de infinitos kilómetros, etc".

Así lo aseguraron los ponentes de la mesa redonda 'Nuevos modelos turísticos para hacer de Galicia un destino diferente y sostenible' en la V edición del Foro Económico Español 'La Galicia que viene', celebrado en el auditorio de Afundación en A Coruña.

Los nuevos modelos turísticos

Participantes de la mesa redonda 'Nuevos modelos turísticos para hacer de Galicia un destino diferente y sostenible' Sara Fernández

El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, reunió en este coloquio al director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín Ferreiro; a la directora de Marketing Espazo Nature, Laura Vázquez Pardo, y a la consejera delegada de Lorygar y Renzo Heritage, Luisa Lorenzo.

Para empezar, el discurso se centró en el mar, uno de los grandes recursos de Galicia. A pesar de sus casi 1.500 kilómetros de costa, la náutica deportiva no era hasta hace unos años la "pata fundamental" del negocio de Portos de Galicia.

De los 112 puertos del ente público, 40 cuentan con una explotación económica mixta. En la actualidad, Portos de Galicia gestiona más de 11.000 plazas de amarre náuticas, no pesqueras. "Estamos viendo un movimiento de tránsito internacional y un incremento en las pernoctaciones, con una duración media en torno a los 6 días".

Al frente del Hotel A Quinta da Auga, en Santiago de Compostela, y del Pazo do Cotón, en Negreiga (A Coruña), Luisa Lorenzo explicó que la empresa familiar de la que forma parte tiene un objetivo muy claro: apostar por la recuperación del patrimonio.

"Esta sensibilidad hacia el patrimonio está en nuestro ADN. En un mundo cada vez más tecnológico y global, esa diferenciación es una forma de protección", añadió.

La última en presentar su proyecto fue Laura Vázquez, al frente de Espazo Nature, una iniciativa familiar nacida del amor por la Costa da Morte cuya propuesta no se centra en poner mimo al alojamiento, sino en que el cliente recuerde la experiencia.

Para ello, el complejo de villas, cabañas y glamping en la playa de Razo, en Carballo (A Coruña), organiza de manera habitual retiros y actividades de surf, al tiempo que apuesta con rotundidad por la gastronomía local.

Estos tres proyectos no están dirigidos únicamente al turismo nacional e internacional, sino que también busca consolidarse entre el público gallego.

"Nuestro objetivo era que el hotel (A Quinta da Auga) también tuviera vida local. A los vecinos les gusta venir y al turista también porque siente que no está en un parque de atracciones. La gente percibe con orgullo que has recuperado un espacio histórico", señaló Luisa Lorenzo.

En el caso de Espazo Nature, los vecinos de Carballo han trasladado su agradecimiento por la dinamización de la zona. "Es una oportunidad muy valorable en el entorno rural".

Sobre si están bien conectados a nivel de producto turístico los diferentes segmentos del turismo -mar, interior y patrimonio-, el director de Portos de Galicia afirmó que, efectivamente, existe una integración entre ellos, aunque "el problema que podemos tener es la visualización en un mundo globalizado".

Carencias en materia de transporte

Los participantes de la mesa redonda 'Nuevos modelos turísticos para hacer de Galicia un destino diferente y sostenible' señalaron las carencias en materia de transporte, ya que, aunque existe un vuelo directo de Nueva York a Santiago de aproximadamente ocho horas, "encontrar un taxi puede llevar una o dos".

Luisa Lorenzo explicó, además, que Santiago de Compostela tiene un problema de gestión de visitantes y de flujos turísticos, mientras que Laura apuntó que "hay que conseguir que ese perfil que viene del Camino conozca otros lugares de Galicia". "El cómo no lo sé, pero el reto está ahí".

Tasa turística, ¿sí o no?

A Coruña y Santiago de Compostela fueron pioneras en la implantación de la tasa turística, una medida que también se aplica en Vigo. "Si el enfoque se hace de forma transparente, se convierte en una herramienta útil para conservar el entorno natural y patrimonial", aseveró la directora de Marketing Espazo Nature.

Luisa Lorenzo confesó tener sentimientos encontrados sobre esta cuestión. No obstante, "si está bien destinado, puede ser algo bueno". Finalmente, Juan Sanmartín sostuvo que "esa tasa tiene que llevar asociada una mejor calidad" de la experiencia turística.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.