Carlos Velázquez: "Hacéis de la excelencia y el compromiso vuestra forma de vida; sois un ejemplo para todos"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha dado la bienvenida al Teatro de Rojas, "el coliseo de las artes escénicas toledanas". Javier Carvajal

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha intervenido este 12 de mayo en la gala de los premios Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, entregados a Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes en un abarrotado Teatro de Rojas.

Velázquez ha subrayado el papel de la capital como punto de encuentro del éxito regional y ha enfatizado en el simbolismo del coliseo "de las artes toledanas", que este año cumple el 450 aniversario de su construcción.

El regidor ha destacado el orgullo que supone para la ciudad acoger este reconocimiento. "Hacéis de la excelencia y el compromiso vuestra forma de vida; sois un ejemplo para todos", ha agradecido a los cuatro galardonados.

Durante su intervención, ha elogiado el ejemplo que suponen sus trayectorias: "Estos gigantes recogen el testigo de los gigantes del Siglo de Oro que han pasado por este teatro".

Sobre su "amigo" Marañón, el primer edil ha ensalzado su compromiso ineludible con Toledo. "Estoy convencido de que vas a seguir estando siempre en todo lo que sea bueno para esta ciudad, que es la tuya".

De izquierda a derecha: Carlos Velázquez, Esther Esteban, Gregorio Marañón y Pedro J. Ramírez. Javier Carvajal

De Eugenia Silva, a la que ha conocido personalmente gracias a este evento, ha ensalzado "esa manera tan elegante y bella de llevar el nombre de Toledo por todo el mundo".

Velázquez se ha referido con afecto al "joven de 90 años" Rafael Canogar, el pintor toledano más internacional. "Gracias por esas ganas de seguir innovando, esa pasión que le sigues poniendo, ese impulso que das a los más jóvenes y, sobre todo, por ser un gigante del arte".

También ha acentuado el relevante papel de Ana Céspedes y su labor como investigadora. "Eres un referente en ciencia, innovación y solidaridad", ha mencionado.

Asimismo, el alcalde ha reconocido la trayectoria de la cabecera regional en estas dos décadas. "Empecé a hacer política de mayores cuando en 2006 nacía este medio y he crecido con él", ha reconocido.

El 'popular' ha intervenido tras la bienvenida al acto del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban.

La primera edición de los Premios Gigantes ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor.

También han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.