Ana Céspedes: "La salud no empieza en los hospitales, sino en la prevención, la educación y los hábitos de vida saludable"

Ana Céspedes, en un momento de su intervención en el Teatro de Rojas de Toledo. Rodrigo Mínguez

La farmacéutica albaceteña e investigadora Ana Céspedes ha recibido emocionada el premio Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la categoría de Ciencia, Investigación y Solidaridad en el toledano Teatro de Rojas este 12 de mayo.

La científica ha reivindicado la necesidad de invertir en prevención en su discurso de agradecimiento. "A lo largo de mi carrera he trabajado en neurología, oncología, fertilidad, inmunología y vacunas a nivel mundial. Y si algo he aprendido es que la salud no empieza en los hospitales; empieza en la prevención, en la educación y en los hábitos de vida saludable".

La manchega ha valorado la trayectoria de este periódico en su 20 aniversario y el "impulso" que da la ciencia."Admiro la labor de EL ESPAÑOL porque habéis entendido algo fundamental: que la salud no es solo un tema sanitario, sino un verdadero asunto de sociedad".

El "reto" de Vitamin Angels

Céspedes ha admitido que "a veces las innovaciones más sencillas son las que tienen el mayor impacto" para explicar su reto profesional más reciente en el ámbito global tras 14 años de trabajo en Estados Unidos. "Hace un año acepté el reto de liderar Vitamin Angels, una organización dedicada a la nutrición maternoinfantil en todo el mundo".

Dentro de esta labor, ha destacado la relevancia de actuar en la fase inicial del crecimiento. "Uno de nuestros programas estrella son los primeros 1.000 días de vida porque ahí se construyen gran parte de la salud y las oportunidades futuras de una persona".

Ana Céspedes, Premio Gigante de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

"Una pequeña cápsula de vitamina A, administrada dos veces al año, que cuesta apenas unos céntimos, puede reducir la mortalidad infantil hasta un 24 %. Ese es el poder de la ciencia con propósito", ha reconocido la barrajense.

La investigadora ha insistido en la idea de la salud preventiva: "Hoy, más de mil millones de mujeres y niños sufren deficiencias nutricionales prevenibles. En Vitamin Angels llegamos ya a 74 millones de personas, pero todavía queda mucho trabajo por hacer".

Admiración por sus compañeros

Además, ha dirigido palabras de admiración a sus compañeros: Gregorio Marañón, Rafael Canogar y Eugenia Silva. "Sois auténticos gigantes y os admiro profundamente", ha celebrado.

La premiada también ha destacado el liderazgo del presidente regional, Emiliano García-Page. "Liderar es servir. Es inspirador ver cómo representas los valores de nuestra tierra: la humildad, el esfuerzo y la generosidad".

Los Gigantes de El Español de Castilla-La Mancha

Por otro lado, ha ensalzado el trabajo del Observatorio de la Sanidad y de su directora Margarita Alfonsel, "una profesional referente, por impulsar una conversación rigurosa y valiente sobre el futuro de la salud en España".

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, Cruz Sánchez de Lara, ha subido al escenario para pronunciar unas cariñosas palabras dirigidas a la galardonada y su "trayectoria internacional dedicada a salvar vidas". "Tus paisanos se sienten orgullosos de una gran investigadora y una gran mujer", ha concluido.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, la premiada Ana Céspedes, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Javier Carbajal

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle. Rodrigo Mínguez

Sánchez de Lara ha entregado el premio junto al presidente regional, Emiliano García-Page, ante la atenta mirada de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, con quien la premiada se ha fundido en un afectuoso abrazo al bajar del escenario.

La primera edición de los Premios Gigantes, organizados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor.

También han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.