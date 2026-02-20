Los seguros para mascotas abren nuevas oportunidades en el sector asegurador español

De izq. a dcha.: Paloma Isasia, directora general de Perivet; Victoria Villafranca, redactora de Invertia, y Alfredo Fernández, director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia Iberia. David Morales

Los seguros para mascotas están ganando cada vez más protagonismo en España. Así lo pusieron de manifiesto Paloma Isasia, directora general de Perivet, y Alfredo Fernández, director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia Iberia, durante su participación en I Observatorio del Sector Asegurador, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“La gran demanda hoy son los seguros de las mascotas”, afirmó Paloma Isasia, quien destacó el creciente interés social por proteger la salud de los animales de compañía mediante pólizas específicas.

Alfredo Fernández añadió que, mientras en animales de producción o équidos los seguros suelen garantizar el valor económico del animal, en el caso de las mascotas “el motor es un interés afectivo”, lo que ha provocado que los productos se orienten cada vez más a cubrir la salud y el bienestar del animal.

Conversación a dos. Los seguros para mascotas

La directora general de Perivet señaló que, además de perros y gatos, “es importante poder ampliar la cartera de servicios a hámsteres, cobayas o caballos”, en un contexto de creciente interés social y profesional por la protección animal.

“Creo que tener seguros para animales de compañía será un driver hacia otros seguros”, coincidió el director de Relaciones Institucionales de IVC Evidensia Iberia, aunque advirtió que la penetración de estas pólizas en España sigue siendo limitada.

“Las aseguradoras deben hacer un esfuerzo por conocer de forma específica este tipo de seguros y sus dinámicas”, añadió, criticando que muchos productos actuales se centran únicamente en la asistencia médica, dejando de lado la medicina preventiva o profiláctica.

En paralelo, la profesión veterinaria también ha experimentado cambios significativos. “Uno solo se da cuenta del cambio radical que ha sufrido la profesión tras casi 40 años de ejercicio profesional”, afirmó Fernández Álvarez, subrayando la evolución de la práctica veterinaria.

Isasia puso el foco en el peritaje veterinario, “un área bastante desconocida” pese a que permite actuar en ámbitos muy diversos, desde accidentes de tráfico y robos hasta litigios por custodias compartidas de mascotas.

“Un perito veterinario es un veterinario con conocimiento especial en un área determinada que es requerido por la justicia para informar o asesorar a jueces o abogados sobre conflictos que puedan surgir en el ámbito de la profesión veterinaria”, explicó Fernández, señalando el papel clave de esta especialidad en la regulación y supervisión de procedimientos legales.

Ambos coincidieron en que, aunque se trata de una actividad especializada, aún carece de reconocimiento oficial.

"Es necesario que un veterinario se especialice en traumatología, neurología o cualquier especialidad equiparable a la médica", reclamó la responsable de Perivet.

“La gente no encuentra ese faro donde poder acudir”, afirmó el directivo de IVC Evidensia Iberia, mientras Isasia resaltaba que “la población ahora es más consciente” sobre los riesgos de la mala praxis veterinaria y la importancia de la documentación correcta en clínicas y seguros.