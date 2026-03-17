Sevilla apuesta por un turismo cultural y empresarial: "El mayor aliado del patrimonio muchas veces es el turismo"

Los participantes de la mesa 'Andalucía, destino mundial: ¿cómo gestionar su éxito?', en el VI Foro Económico Español en Andalucía. Santi Donaire

Sevilla se consolida como un destino urbano de primer nivel gracias a la combinación de patrimonio, cultura y turismo de congresos. Así lo han señalado empresarios y representantes públicos en el VI Foro Económico Español en Andalucía.

Los participantes de la mesa redonda 'Andalucía, destino mundial: ¿cómo gestionar su éxito?', que se enmarca dentro del evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Sevilla, han puesto de relevancia la importancia del "turismo responsable" como aliado para proteger el patrimonio de la ciudad.

Jorge Robles del Salto, presidente de la Federación Andaluza de Empresas de Ocio y Actividades Turísticas (EOAT) y de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), ha destacado la importancia de un turismo de calidad vinculado al valor añadido.

Mesa redonda. Andalucía, destino mundial: ¿cómo gestionar su éxito?

"El destino Sevilla es el tercer destino urbano en cuanto a número de visitantes, pero hemos pasado de medir el éxito solo por récords de visitantes a valorar el impacto económico y cultural", ha razonado.

Asimismo, ha asegurado que "turismo de calidad y turismo cultural van de la mano, y Sevilla debe posicionarse en ese segmento.

Para Robles del Salto, la clave es gestionar correctamente los flujos turísticos y diversificar la oferta. "Si sabemos gestionar bien, podemos poner medidas efectivas para que una ciudad tan vibrante sea disfrutable tanto para los visitantes como para los propios sevillanos".

En este sentido ha apuntado que "se trata de ofrecer nuevos productos turísticos en zonas menos saturadas de la ciudad y en momentos distintos del día para minimizar el impacto".

El turismo, ha añadido, no solo genera riqueza económica, sino que también sustenta el mantenimiento del patrimonio histórico.

"El mayor aliado del patrimonio muchas veces es el turismo", ha afirmado. Un turismo responsable, con cupos y regulación, permite, a su juicio, sostener económicamente "monumentos como el Alcázar".

"Sin visitantes, muchos bienes patrimoniales estarían en riesgo de expolio o abandono. Este turismo cultural de calidad es esencial para conservar nuestra herencia histórica", ha insistido.

Colaboración público-privada

Fernando Mañes, director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, ha coincidido en que la colaboración público-privada es esencial.

"El gran desafío es coordinar a la Administración y a las empresas para poner en valor el patrimonio y la cultura de manera sostenible", ha asegurado.

En su línea, el representante público ha apostillado que desde el Ayuntamiento se ha trabajado "en la recuperación de edificios emblemáticos, como Artillería o San Laureano, para ofrecer recorridos culturales que sean atractivos tanto para visitantes como para la ciudadanía".

Turismo de congresos

Ángel Díaz, presidente del Sevilla Congress & Convention Bureau (SCCB), ha destacado, por su parte, el papel del turismo de congresos.

"Este segmento aporta tres veces más ingresos que el turismo de ocio, no sobrecarga infraestructuras y genera oportunidades de inversión", ha señalado.

Además, ha apuntado a que no es un turismo "invasivo" y permite atraer visitantes de alto poder adquisitivo que pueden incluso plantearse establecer negocios en la ciudad.

Equilibrio

Los participantes coincidieron en la necesidad de un turismo equilibrado, auténtico y pedagógico, que respete la vida local y los recursos históricos.

Robles del Salto ha advertido sobre la saturación turística puntual. "No hay un problema de saturación general, sino espaciotemporal: se concentra en ciertos puntos y horas", ha señalado.

La solución pasa, a su juicio, por distribuir la oferta y atraer un turismo cualificado que aprecie la ciudad con respeto y responsabilidad.

El debate ha subrayado que Sevilla ha conseguido transformar su centro histórico en un espacio recuperado, donde la cultura, la gastronomía y la vida social conviven con la actividad turística, reforzando la marca de la ciudad.

Según los expertos, gestionar el éxito del turismo de manera consciente es clave para que Sevilla siga siendo un referente internacional de patrimonio, cultura y desarrollo económico.