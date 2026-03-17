El Puerto de Sevilla dispara el interés de las empresas tras el desbloqueo del nuevo distrito urbano

Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, en el VI Foro Económico Español en Andalucía. Santi Donaire

El Puerto de Sevilla ha disparado el interés de empresas tras el desbloqueo de su nuevo distrito urbano, un proyecto estratégico de 57 hectáreas frente a la avenida de la Raza que busca integrar la ciudad con la actividad portuaria. Así lo ha explicado Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, durante el VI Foro Económico Español en Andalucía.

Carmona ha asegurado en el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Sevilla que el puerto sevillano combina su función logística e industrial con una apuesta por la innovación y la ciudad.

"Recibimos los mismos barcos que Hamburgo o Amberes", ha subrayado, haciendo hincapié en que la vía navegable del Guadalquivir permite operar con grandes calados y carga completa, aprovechando la pleamar para optimizar la entrada y salida de contenedores, graneles líquidos y sólidos, fertilizantes y productos agroalimentarios, especialmente aceite y arroz.

Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla

El presidente ha explicado que esta singularidad convierte al puerto en un nodo estratégico para la industria local, incluida la siderurgia, la agroindustria y la fabricación de torres para aerogeneradores offshore.

Además, ha destacado la transición energética y la innovación tecnológica como ejes centrales. "Hemos adjudicado concesiones a empresas de biogás y biocombustibles y estamos impulsando proyectos piloto de hidrógeno verde", ha afirmado.

También ha destacado el centro de innovación TOCAMAC-SMART en colaboración con la Universidad de Sevilla, donde se trabaja en energía de fusión nuclear experimental para energías limpias.

En paralelo a estas actividades industriales y logísticas, Carmona ha detallado el ambicioso proyecto urbano, que ha desbloqueado la instalación de empresas y centros tecnológicos en una zona históricamente industrial.

Nuevo distrito urbano

"Hace 100 años se inauguró aquí el canal de Alfonso XIII y algunas naves; ahora hemos repensado esta zona para abrirla a la ciudad sin perder la actividad económica", ha explicado.

El nuevo distrito urbano combina usos industriales, logísticos y tecnológicos con espacios de ocio, cultura y deporte.

Está previsto rehabilitar naves y tinglados históricos para oficinas de alta tecnología y laboratorios de innovación, así como crear un gran parque peatonal con aparcamiento subterráneo, manteniendo la arboleda centenaria.

El presidente ha resaltado que el proyecto ya ha despertado un fuerte interés de empresas de distintos sectores, incluidas ingenierías, tecnología, logística y formación académica.

"Nuestra intención es llegar a acuerdos con empresas de referencia y luego sacar un concurso para que gestionen 70.000 metros cuadrados de techo aproximadamente, asegurando actividad económica y servicios urbanos de calidad", ha asegurado.

Carmona ha concluido que la combinación de industria, logística, innovación y ciudad convierte al Puerto de Sevilla en un modelo único en España. "Este distrito será un motor económico y un referente urbano que integrará la ciudad con el puerto, fortaleciendo la marca Sevilla y Andalucía".