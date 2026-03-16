Pedro J. Ramírez: "Andalucía ha dejado de ser una rémora para ser una locomotora económica"

Pedro J. Ramírez, durante la inauguración del VI Foro Económico de Andalucía de EL ESPAÑOL e Invertia Santi Donaire

"Andalucía ha dejado de ser una rémora para ser una locomotora económica, ha dejado de ser fuente de crispación y se presenta como un manantial de concordia, de convivencia, diálogo y respeto. Es una vacuna ante la polarización actual en el mundo político".

Así lo ha indicado el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, durante la inauguración del VI Foro Económico Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El evento que un año más acoge la Fundación Cajasol para servir de termómetro y notario de la actualidad económica y política de Andalucía.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

El director de El ESPAÑOL ha recordado los avances económicos y políticos que se han vivido en Andalucía desde que en 2019 asumiera la presidencia de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno.

Y puso el foco en la primera edición de este foro en el que tuvo la sensación -ha indicado- de que "estábamos ante un gran empeño colectivo que podía cambiar muchas cosas en Andalucía".

"Había un propósito y un relato planteado por el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Era la idea de reducir los impuestos para que el dinero llegase a los bolsillos de la gente, generase más actividad, la Junta tuviera más ingresos y con ese dinero se mejorasen las políticas sociales".

Ramírez ha recordado que los presupuestos de Andalucía ya han superado por primera vez los 51.000 millones y que dos de cada tres euros se dedican a políticas sociales. "Andalucía ha cambiado y esto está saliendo bien. Y es un agrado para quienes compartimos esta filosofía liberal".

En cuanto a resultados, también ha advertido que en estos seis años Andalucía ha crecido siempre al menos en los mismos parámetros que el resto de España "teniendo en cuenta además la posición de la que venía".

En cuanto a la calidad del empleo, ha recordado que Andalucía tradicionalmente había estado centrada en la agricultura y el turismo y que ahora tiene un desarrollo industrial, un liderazgo en nuevas tecnologías, en la industria de la defensa y en energías renovables.

En Andalucía hay ya 593.000 autónomos, ha dicho Pedro J. Ramírez, "más que en Cataluña, más que en Madrid". Y al mismo tiempo hay solo 582.000 parados "a los que se ha llegado después de 57 meses consecutivos disminuyendo el paro".

"Ni un solo mes ha subido el paro. La brecha con el conjunto de España, estaba antes por encima de los seis puntos y ahora está por debajo de cinco."

Ha recordado que estos datos se han logrado gracias al trabajo de la Junta con acciones como la simplificación administrativa y la reducción de impuestos que han generado dinamismo y un importante polo de atracción de empresas.

"En Andalucía se han bajado los impuestos, se ha aumentado la actividad y al final se está demostrando que el dinero en el bolsillo de la gente genera más ingresos tributarios".

Ha indicado además que el dinero que tiene la Administración "cambia la vida de la gente". Y el que la Junta tenga más recursos es lo que permite reaccionar a cualquier problema, "como el del cribado del cáncer" que -dijo- recientemente ha tenido que abordar el sector público.

Pedro J. Ramírez ha recordado el libro de Juanma Moreno, "Manual de convivencia. La vía andaluza" que presentó a finales de 2025. Una publicación que para el director de EL ESPAÑOL "presenta los fundamentos con una gestión eficaz, sin generar crispación, ni tensiones. Gobernar sin gritar, ni politizar".

"Gobernar sin odiar con hache y sin hache (dijo en relación a la reciente herramienta presentada por el Gobierno de España). Dialogar y llegar acuerdos, es reivindicar lo mejor de la España de la Transición y de la España de la concordia", ha dicho.

Cribados de cáncer

Ramírez se refirió además a los últimos seis meses de Andalucía con hechos adversos coko el cribado del cáncer de mama, la tragedia ferroviaria de Adamuz y el tren de borrascas de comienzos de año. "Los más convulsos de los últimos años".

"Creo que es en esas encrucijadas es cuando se mide la naturaleza y la capacidad de una manera de ejercer el poder. Las situaciones inesperadas hacen aflorar a los verdaderos gobernantes".

"En los cribados se dio la cara, se asumieron responsabilidades, se pidió perdón, se cambió a quien se tenía que cambiar, se adoptaron medidas de choque y se marcó una nueva senda para la Sanidad andaluza".

Tragedia de Adamuz

Y en relación a Adamuz, "Juanma Moreno estuvo ahí, explicó todo lo que podía explicar. Yo estoy casado con una andaluza y sé que cuando un andaluz siente, sus expresiones de alegría y de llanto, salen del corazón", ha dicho.

"Es importante que la política se ejerza con rostro humano y que esa conjunción en la manera de interlocutar con la ciudadanía genere decisiones útiles. Como pasó en Grazalema. Creo que fue una decisión difícil decirle a la gente que desalojara, pero confiaron en Juanma Moreno y afortunadamente todos pudieron volver a salvo a sus casas al cabo de unos días".

"Grazalema fue un éxito, y aquello salió bien porque existía confianza de los gobernados en los gobernantes".

Elecciones andaluzas

Respecto del futuro, ha recordado que en pocos meses Andalucía deberá ir a las urnas. "Los andaluces decidirán y lo único que puedo decir es que en ese mes de junio se van a cumplir 46 años desde que soy director de periódicos y siempre he estado vinculado a Andalucía, ahora como andaluz consorte".

"Durante 39 de ellos gobernó otro partido. Fueron décadas en las que se generaron lugares comunes como que Andalucía era un problema para España. Una época en la que pasamos de escándalo en escándalo, pero creo que los últimos siete años han cambiado muchas cosas", ha dicho.

"Ojalá en el décimo foro económico de Andalucía que celebraremos en el año 2030, Juanma Moreno cumpla diez años en la Junta de Andalucía, cuando yo cumpla 50 años como director. Y me hará tan feliz levantar acta en este mismo foro y en este mismo lugar certificando una experiencia que tenga 10 años de éxito. Que no haya vuelta atrás y que Andalucía sea una locomotora para España y una fuente de convivencia en libertad".

Encuentro empresarial

Bajo el lema 'Los desafíos de Andalucía ante un nuevo escenario nacional e internacional', el encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la Fundación, Antonio Pulido, y por el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

Además, cuenta con la participación institucional del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Otras empresas como COX, Martín Casillas, Cosentino, Santana Motor, Endesa, LR21, Pegasus o Prezero, HM Hospitales, DKV, Indra o Hidralia también estarán presentes durante las dos jornadas, junto a representantes de entidades públicas y privadas como Cesur, CEA, ATA, CCOO y de las universidades.