Nuria López, secretaria de CCOO: “Las mayorías absolutas son peligrosas porque los gobiernos se aíslan del diálogo”

La secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, ha defendido este lunes el papel del diálogo social como una herramienta "imprescindible" para impulsar derechos laborales y desarrollo económico durante su intervención en el VI Foro Económico Español en Andalucía.

La líder sindical ha reivindicado la negociación entre sindicatos, empresas y administraciones como una fórmula que genera resultados más sólidos y duraderos. En este contexto ha señalado las mayorías absolutas como algo "peligroso", al alejar al que la ejerce del "diálogo social".

"El diálogo siempre es clave, y patronal y sindicato lo sabemos muy bien", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que "la rentabilidad que da la negociación colectiva es mucho mayor de lo que da cualquier cambio tecnológico u organizativo".

Nuria López, secretaria general de CCOO-Andalucía

López ha defendido además que la participación de los agentes sociales permite analizar los problemas desde diferentes perspectivas y alcanzar soluciones más completas.

"Permite ver la misma coyuntura desde ángulos distintos y eso hace que las propuestas sean mucho más enriquecedoras, con muchos matices", ha explicado.

A su juicio, aunque los procesos de negociación puedan requerir más tiempo, los acuerdos alcanzados "tienen mucha mayor fortaleza y permeabilidad".

Avances con el diálogo

Durante su intervención, la secretaria general de CCOO-Andalucía ha recordado algunos de los acuerdos alcanzados en España en los últimos años a través del diálogo social, como la implantación de los ERTE durante la pandemia de la COVID-19 o la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021.

En este sentido, ha destacado que esta última ha permitido que, "por primera vez en Andalucía, más del 40% de los contratos que se realizan sean estables".

Según ha defendido, la estabilidad laboral contribuye también a mejorar la productividad de las empresas.

En relación con la gestión de crisis recientes, López ha señalado que los acuerdos alcanzados durante la pandemia permitieron movilizar importantes ayudas para el tejido productivo andaluz.

En concreto, ha recordado un paquete de más de 270 millones de euros para empresas, así como un complemento de 210 euros para trabajadores afectados por ERTE en una comunidad con salarios especialmente bajos, que incluyó por primera vez a los trabajadores fijos discontinuos.

Medidas "descolgadas"

No obstante, la secretaria general de CCOO-Andalucía también ha mostrado su preocupación por el grado de cumplimiento de algunos acuerdos firmados con la Junta en los últimos años.

En particular, ha criticado que determinadas medidas dirigidas a reforzar la protección social o a apoyar a colectivos vulnerables "se han quedado descolgadas" en la aplicación del último pacto social y económico para el impulso de Andalucía.

En este sentido, ha advertido de que las mayorías políticas pueden provocar que los gobiernos se alejen de las mesas de concertación. "Las mayorías absolutas son muy peligrosas para los gobiernos porque al final acaban aislándose y sin tener muy en cuenta el diálogo social", ha señalado.

Entre los ejemplos citados, López ha mencionado el decreto de simplificación administrativa aprobado por la Junta, que, a su juicio, supuso "una quiebra" en el proceso de concertación al haberse impulsado sin consenso.

La dirigente sindical ha alertado de que la reducción de trámites no debe confundirse con la eliminación de garantías para la ciudadanía en el uso de los recursos públicos.

Pese a estas críticas, la responsable de CCOO ha insistido en que el diálogo social sigue siendo "un motor de prosperidad" para la comunidad y ha advertido de las consecuencias de su debilitamiento.

"Cuando se ha ido quebrando el diálogo social ha habido un ralentí en nuestra economía y en nuestra capacidad de desarrollo", ha afirmado.

Como ejemplo, ha señalado la evolución del PIB per cápita andaluz, que actualmente se sitúa en torno al 74,4% de la media nacional, un nivel similar al registrado a comienzos de la década de 1980.

"Si todos crecemos, pero Andalucía no lo hace a la velocidad que debería para eliminar esas brechas, tenemos un problema colectivo", ha concluido.