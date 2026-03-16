Moreno cree que los resultados en Castilla y León son un aviso para Vox: "Te dan el voto para construir, no para destruir"
El presidente andaluz felicita al PSOE por sus resultados, tras subir dos escaños.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones en Castilla y León donde el PP ha ampliado su ventaja ante un PSOE que también ha crecido, mientras que Vox no ha cumplido sus expectativas.
A su juicio, es un claro aviso para los del partido de Santiago Abascal: "Te dan el voto para construir, no para destruir", ha subrayado Moreno en el VI Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la Fundación Cajasol.
Durante su intervención, Moreno ha dejado claro que "los ciudadanos penalizan a los que no son serios, a los que bloquean. Y les dicen que por ahí, no".
Además, a su juicio, Vox no ha utilizado la confianza que los ciudadanos le dieron para conformar un gobierno. Moreno ha puesto como ejemplo Extremadura, que aún sigue sin conformar gobierno tres meses después.
De ahí que los ciudadanos les hayan dado un aviso y no hayan cumplido sus expectativas de crecimiento. "Cuando no se actúa de manera seria, al final tus votantes terminan alejándose y castigándote".
Moreno ha felicitado por los resultados a su compañero, Alfonso Fernández Mañueco, pero también al candidato del PSOE, Carlos Martínez, porque ha mejorado sus resultados al subir dos escaños.
Sin embargo, este resultado también debe hacer reflexionar al PSOE a nivel nacional y al propio Gobierno al no tratarse ni de un exministro ni de un candidato cercado al sanchismo.