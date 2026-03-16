El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el VI Foro Económico Español en Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el VI Foro Económico Español en Andalucía. Rodrigo Mínguez

VI Foro Económico Español en Andalucía (2026)

Moreno cree que los resultados en Castilla y León son un aviso para Vox: "Te dan el voto para construir, no para destruir"

El presidente andaluz felicita al PSOE por sus resultados, tras subir dos escaños.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este lunes los resultados de las elecciones en Castilla y León donde el PP ha ampliado su ventaja ante un PSOE que también ha crecido, mientras que Vox no ha cumplido sus expectativas.

A su juicio, es un claro aviso para los del partido de Santiago Abascal: "Te dan el voto para construir, no para destruir", ha subrayado Moreno en el VI Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la Fundación Cajasol.

Durante su intervención, Moreno ha dejado claro que "los ciudadanos penalizan a los que no son serios, a los que bloquean. Y les dicen que por ahí, no".

Pedro J. Ramírez, durante la inauguración del VI Foro Económico de Andalucía de EL ESPAÑOL e Invertia

Además, a su juicio, Vox no ha utilizado la confianza que los ciudadanos le dieron para conformar un gobierno. Moreno ha puesto como ejemplo Extremadura, que aún sigue sin conformar gobierno tres meses después.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez. Rodrigo Mínguez

De ahí que los ciudadanos les hayan dado un aviso y no hayan cumplido sus expectativas de crecimiento. "Cuando no se actúa de manera seria, al final tus votantes terminan alejándose y castigándote".

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía

Moreno ha felicitado por los resultados a su compañero, Alfonso Fernández Mañueco, pero también al candidato del PSOE, Carlos Martínez, porque ha mejorado sus resultados al subir dos escaños.

Sin embargo, este resultado también debe hacer reflexionar al PSOE a nivel nacional y al propio Gobierno al no tratarse ni de un exministro ni de un candidato cercado al sanchismo.