Linares reivindica que "ha vuelto" tras la llegada de Santana y reclama ferrocarril e inversión logística

Linares reivindica que ha "vuelto" tras la inversión de Santana y reclama ferrocarril e inversión logística Rodríguez Mínguez.

La reactivación de Santana Motors en Linares para el municipio un 'renacer' que sus responsables no piensan desaprovechar. De hecho, mientras la empresa trabaja en la ampliación en la zona y captan el interés de más compañías, les activa: reclaman que se le den los medios para dar cabida a toda suerte de proyectos industriales.

O sea, ferrocarril e infraestructura logística. Lo expone el Raúl Caro-Accino, primer teniente de alcalde de Linares, en el VI Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Linares ha vuelto porque estamos volviendo a industrializar una ciudad que nunca debió dejar de serlo", ha sostenido Caro-Accino.

Conversación a dos. El renacer de Linares como industria del motor

Su relato ha repasado los vaivenes de este municipio, que fue gigante industrial del motor hasta que en 2011 se vio abocado a una crisis que dejó a la ciudad "en estado depresivo".

"No se cumplió lo que se prometió", o sea, contar con un plan industrial alternativo al cierre de la fábrica por parte de los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, del PSOE.

De ese letargo sale ahora con Santana Motors. Su CEO, Eduardo Blanco, ha remarcado que les han puesto "la alfombra azul" desde el ayuntamiento y que ese soporte institucional es todo un activo para ellos.

Tanto, que ya trabajan en una ampliación de la inversión. "Ahora mismo tenemos primera línea para 5.000 vehículos anuales y estamos trabajando en segunda línea de 8.000 vehículos anuales", ha apuntado.

Como él, otras compañías miran con renovado interés a Linares, ha señalado Caro-Accino, que quiere solventar el único handicap que Blanco le otorga a los territorios en los que valoran instalarse: la parte logística.

"No tenemos AVE, ni autopistas energéticas. A Jaén se le debe algo, una buena infraestructura. Es muy difícil montar todo esto sin infraestructuras", ha insistido.

Su petición, concreta, es la poner en marcha un ferrocarril Jaén-Madrid. Y seguir pavimentando un renacer que no quiere que se limite al regreso de Santana Motors.