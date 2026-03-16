José Miguel Villada (DKV): "Andalucía es una región estratégica dentro de nuestro plan de crecimiento"

DKV considera Andalucía una pieza clave en su estrategia de desarrollo en España. Así lo ha afirmado José Miguel Villada, director territorial Centro, Sur y Noroeste de la compañía durante su intervención en el VI Foro Económico Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

José Miguel Villada ha recordado que "llevamos más de 25 años con actividad en España, el caso de Andalucía para nosotros es estratégico porque hemos tenido cotas de crecimiento, 370.000 asegurados donde el 74% es del seguro de salud. Actualmente estamos en el cuarto puesto, es una zona que tiene un dinamismo especial".

Villada ha destacado que DKV no centra su actividad únicamente en el seguro de salud. "No solo nos centramos en el tema de salud, también estamos en el de seguro de protección familiar, que también se llama decesos; estamos en el octavo lugar. Al final creemos que Andalucía es parte de nuestra estrategia", ha señalado.

José Miguel Villada, director territorial Centro, Sur y Noroeste de DKV

El directivo ha explicado que la compañía trabaja en dos vertientes principales: "Hemos sido siempre especialistas en seguro particular y también en el seguro para ames, y es cierto que ese dinamismo económico que se está viviendo en Andalucía nos hace tener grandes esperanzas y trabajar en seguros más diseñados al profesional y también a la gran empresa".

En esta línea, Villada ha puesto de relieve la importancia de la cercanía territorial en la relación con sus asegurados y colaboradores.

"Al final lo que buscamos con nuestra relación en Andalucía es esa proximidad y cercanía con acuerdos muy relevantes con grandes grupos hospitalarios, la cercanía a los acuerdos locales y también toda la capilaridad que nos aporta la nueva transformación que estamos viviendo con la implantación de nuevos modelos como las oficinas comerciales, que ya tenemos 47 en todo el territorio andaluz y tendremos diez más en los próximos meses", ha afirmado.

El objetivo, ha dicho, es consolidarse como "referentes en cliente de valor, cliente particular, pequeña y mediana empresa y gran empresa. Esos son nuestros objetivos principales en Andalucía y en general en toda la organización a nivel nacional".

Planificación estratégica

En este sentido, Villada ha recordado que DKV se encuentra "ahora mismo en todo el debate del proceso de planificación estratégica que nos lleva hasta el 2030, en el cual queremos crecer a dos dígitos por encima de lo que hace el mercado".

Sobre la evolución de las primas, el directivo ha apuntado que "hay que ser sumamente responsables, ya que hay una realidad constatable: todo lo que es la sanidad, la salud, los nuevos métodos terapéuticos, todo ha elevado los costes y eso nos genera a todas las compañías una inflación bastante importante".

Por ello, ha defendido la necesidad de "garantizar por un lado la sostenibilidad del modelo, pero al mismo tiempo ser accesibles al asegurado", y ha añadido que DKV "trabaja mucho la segmentación en cómo puede impactar esa subida y de qué manera escalonada se puede hacer para que sea asumible".

Villada también se ha referido a los retos más recientes afrontados por la compañía, especialmente tras la salida del modelo Muface. "La compañía ha vivido dos realidades: una es la salida del modelo Muface, por decisión más que contratada, y lo afrontamos el año pasado", ha afirmado.

Y ha añadido que "eso nos lleva a una situación de cómo nos adaptamos a esa realidad y volver a la senda de crecimiento, y lo hacemos mediante la digitalización, un proceso de transformación que nos haga que el día a día, la interacción con el asegurado y con los grupos de interés sea lo más simple posible".

"Básicamente es el cómo cruzamos dos entornos que son realmente complejos: uno es la salud digital, con la videollamada y la videoconsulta, ese entorno que da esa facilidad, con la medicina tradicional de proximidad que habitualmente conocemos", ha concluido.