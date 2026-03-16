El economista De Jiménez insta a apoyar al empresario en una España "cada vez más de funcionarios"

"Todo español tiene que tomar una decisión: o se pone a la altura de España o España se va a su altura".

Así de contundente ha empezado su discurso el doctor en Economía Antonini de Jiménez en su participación en la primera jornada del VI Foro Económico Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la Fundación Cajasol.

Durante su intervención, De Jiménez -quien ha confesado que ha pasado de ser "seguidor de Pablo Iglesias a seguidor de Morante"- ha defendido la figura del empresario y ha criticado que España sea cada vez más "un país de funcionarios".

Antonini de Jiménez, doctor en Economía y conferenciante internacional

"Hasta para construir vivienda" se necesitan a estos trabajadores, "no hay albañiles ni cemento", ha denunciado tirando de sorna.

Para el también creador de contenidos en redes sociales, los españoles hemos dejado de trabajar y nos hemos dedicado a obedecer", ha denunciado el economista.

Antonini de Jiménez ha subrayado el papel de empresas como, por ejemplo, Mercadona. En concreto, ha puesto en valor que esta "nos trata como clientes mientras que Irene Montero nos trata como contribuyentes".

En su discurso, el ponente ha sido muy crítico con el Gobierno actual, al que ha acusado de "usar a los gays y mujeres para acabar con el empresario".

"A Sánchez no le va a echar ningún político, sino una España taurina y católica. Una España empresaria que viva de sus clientes y no de sus paguitas".

En paralelo, ha denunciado que "al socialismo no le interesa el bien de España, sino que España sea obediente hasta que se le caigan los dientes".

"España no está malhecha, pero el español la mira desde muy abajo. Desde las cadenas con las que el socialismo abofetea la libertad. Es hora de ponerse a la altura del país", ha subrayado.

Un país que, a su parecer, "tiene un problema con la libertad y otro con los empresarios".

La vivienda

El doctor en Economía ha tratado el problema de la vivienda en el país. Al respecto ha criticado que el derecho a la vivienda "sea una estrategia para que tu vivienda deje de ser tuya; es un robo a tu vivienda" y que este "pese más que tu vivienda".

"Sin el acceso a la propiedad privada no se puede ser libre, por eso los socialistas hacen que lo privado sea de todos".

En paralelo, Antonini de Jiménez ha dejado dos quehaceres al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "desamortizar" la administración autonómica y "desruralizar" a la comunidad.

En este sentido ha señalado lo positivo de haber suprimido el impuesto de Sucesiones y Patrimonio o disminuido el número de consejerías. Sin embargo, ha señalado la necesidad de "vivir sin necesitar del campo".

"Hay que ir hacia una desruralización de Andalucía, porque ningún país se hace rico con el campo. No abandonaremos la pobreza si no dejamos de hacer las cosas que hacen los pobres", ha declarado.