Horcas (PreZero): “Dejamos de pensar que los residuos son basura en la economía circular, sino materia prima y recursos”

Juan Manuel Horcas, director de Andalucía Occidental de PreZero, en el VI Foro Económico de El Español en Andalucía Santi Donaire

PreZero es una empresa de referencia en Europa en la prestación de servicios medioambientales, que desarrolla soluciones para reducir los residuos empleando lo que se llama 'economía circular'.

“Dejamos de pensar que los residuos son basura en la economía circular, sino materia prima y recursos”, explica Juan Manuel Horcas, director de Andalucía Occidental de PreZero durante su intervención en el VI Foro Económico Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Contamos con más de 14.000 empleados que nos permite estar activos todos los días del año, 24x7 para poder llevar a cabo una labor necesaria que transforma los residuos en materias primas y recursos", añade.

Juan Manuel Horcas, director de Andalucía Occidental de PreZero

El objetivo no es que todo sea reciclable, porque "es verdad que no podemos llegar al 100% de la reciclabilidad de todos los productos", pero "hay un termómetro bastante interesante que es la cantidad de residuos que acaban en el vertedero", añade el experto.

Y Europa marca hasta dónde se tiene que llegar. "Nos da unas reglas del juego que señalan que de aquí al año 2030, España tiene que reciclar el 65% de su basura y solamente llegamos al 10% a día de hoy".

Gas metano y basura

Es decir, "que estamos ahora mismo en torno al 43%-46% llevando nuestra basura al vertedero pero ya que contamos con soluciones, o sea, existen soluciones tecnológicas a día de hoy puestas a disposición de las distintas administraciones que permiten hacer el proceso de recuperación mucho mejor".

Y no solo todo lo que se entierra son residuos que no se aprovechan, también se deja de lado el desarrollo de "una economía que es empleo y, sobre todo, que es perjudicial para el medio ambiente".

En concreto, la basura acumulada en los vertederos son una fuente importante de emisiones de gas metano que llega hasta la atmósfera.

El metano es muy perjudicial porque es un gas de efecto invernadero extremadamente potente y, además, empeora la calidad del aire al favorecer la formación de ozono troposférico.

"Podemos hacer mucho para evitarlo y además tiene que estar en la conciencia de cada ciudadano en su casa, es fundamental hacer pedagogía y que haya más transparencia en España de los dilemas que tenemos encima de la mesa", añade Horcas.

"Tenemos que pensar dónde van esos residuos, porque el ciudadano no tiene conocimiento o cree que lo que se está haciendo ahora mismo es enterrarlo y no se le está haciendo ningún tipo de tratamiento".

Biometano

Según Juan Manuel Horcas, hay una opinión generalizada de que "un único camión recoge toda basura" y que no discrimina "de un residuo a otro, que comienza recogiendo del cubo amarillo, después al marrón, al gris y demás", cuando no es así.

"Para eso tenemos que hacer un ejercicio de transparencia nosotros mismos, tanto nosotros como la administración pública, y hay que enseñarle al ciudadano, en los colegios a los niños, que no es lo mismo tirar una cáscara de plátano al cubo marrón que al gris".

Juan Manuel Horcas, director de Andalucía Occidental de PreZero, en el VI Foro Económico de El Español en Andalucía Rodrigo Minguez

Actualmente, se cuenta con una tecnología madura que se puede emplear a gran escala que es la biometanización, que permite utilizar ese residuo para generar biometano, y ese combustible "lo mismo para calentar tu casa que para propulsar el autobús urbano, por ejemplo".

"Esa biometanización es como un estómago de una vaca que produce compost y mientras tanto sale gases que inyectamos en las infraestructuras gasistas para que llegue a las casas".

Y el resto, lo que sobra "se convierte en fertilizantes para el campo" o finalmente queda lo que se conoce como "combustible sólido", concluye.