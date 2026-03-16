González de Lara (CEA): "En Andalucía hay diálogo social, pero a nivel nacional se nos criminaliza"

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Santi Donaire.

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresas de Andalucía ha defendido el "diálogo social y la paz social" entre empresas y sindicatos que hay en Andalucía a la vez que ha criticado que, "a nivel nacional", a los empresarios se les "criminalice".

Lo ha destacado este lunes durante su intervención en la primera jornada del VI Foro Económico Español de Andalucía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la Fundación Cajasol.

El presidente de los empresarios andaluces ha subrayado que este diálogo es el responsable de los "buenos datos económicos" de la comunidad a la vez que ha resaltado que es algo "básico".

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

En esta línea, ha criticado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya "tomado decisiones sin haber contado con la opinión de los empresarios".

González de Lara ha hecho hincapié en "el afán de superación y adaptación" de la empresa andaluza, sobre todo "desde la pandemia del Covid-19" y que "hace unos años era impensable".

Una capacidad que ahora es más necesaria debido al contexto socio-político actual.

Incertidumbre

Según el presidente de la CEA, actualmente hay "un momento importante de cambio y transición" que obliga a los empresarios a "pensar a diario cómo gestionar la incertidumbre que afecta a la empresa".

"La que vivimos ahora es una situación tremendamente compleja de trabajar y de la que Andalucía no está exenta", ha declarado González de Lara.

Ahora, ha destacado, Andalucía "ha perdido miedo a externalizarse y ha incorporado un proceso de digitalización que cada vez es más exigente".

Sin embargo, en ocasiones, "el sector público intenta poner trabas". Por este motivo, señala que es esencial que "los gobiernos tiendan la mano".

"Falta de inversión"

Por ello, ha destacado que "no vale que las empresas de Andalucía crezcan si las administraciones no acompañan".

En la cita, González de Lara ha afirmado que la empresa andaluza "está sufriendo un retraso en su capacidad de crecimiento como consecuencia de la falta de inversión".

Durante su intervención, Javier González de Lara ha indicado las infraestructuras necesarias en Andalucía.

En primer lugar, ha señalado que esta materia es "sangrante" en la comunidad, que, a su parecer "tiene una circunstancia de abandono tremendamente difícil y sin visos de solución".

"Cuando un Gobierno, como es el central, lleva tres años sin presupuestos y sin una política clara, no está cumpliendo con su misión".

Según el presidente de la CEA, esta situación es la responsable de que "Andalucía esté sufriendo un retraso de crecimiento" debido a la "falta de inversión".

"Hay un modelo de ineficiencia absoluta que no solo se ve en el accidente de Adamuz, sino en el día a día de los viajeros de la Alta Velocidad", ha declarado.

González de Lara ha defendido la necesidad de infraestructuras de "agua y energía", ambas "prioritarias". "No se comprende que vivamos de pantanos construidos en el régimen anterior", ha criticado.