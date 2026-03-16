La burocracia, el absentismo laboral y la modernización: los principales retos para los autónomos de Andalucía

Imagen de la mesa El 'sorpasso' de los autónomos a los parados. Santi Donaire.

La burocracia, el absentismo laboral y la modernización son tres de los principales retos para los autónomos de Andalucía.

Esta es una de las ideas que se desprende de la mesa redonda El 'sorpasso' de los autónomos a los parados celebrada este lunes en el VI Foro Económico Español de Andalucía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la Fundación Cajasol.

En la cita han participado José Luis Perea, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); Carmen Guzmán Alfonso, vicedecana de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla (US) y Juan Carlos Ramos Picchi, CEO de Pepe Pinreles.

Durante la conferencia, los expertos han abordado la que ha sido una de las noticias más destacadas de los últimos meses: los 592.000 autónomos frente a los 583.000 parados.

Mesa redonda. El ‘sorpasso’ de los autónomos a los parados

Los tres ponentes han coincidido en la necesidad de modernizarse y adaptarse a los cambios. Incluso han señalado la idea de "cambiar de un sector agotado a otro emergente".

Al hilo de esto, la vicedecana ha subrayado las actividades que se llevan a cabo en la Universidad de Sevilla (US) para incentivar el emprendimiento.

Un plan que está permitiendo, tal y como ha defendido, que "cada vez haya más alumnos que quieren crear su propia empresa" a pesar de que "aún queda camino por recorrer".

Es en el arranque cuando, según Perea y Ramos Picchi, la burocracia actúa como "freno". El papeleo es "uno de los grandes retos" a la hora de emprender.

En este sentido, Perea ha destacado que los empresarios "destinan 15 días al año" a gestionar trámites a la vez que ha criticado que "hay demasiadas trabas administrativas" a las que "no tiene sentido que alguien tenga que enfrentarse a la hora de iniciar su actividad".

Absentismo laboral

El absentismo laboral es otro de los problemas a los que, según los empresarios, tienen que hacer frente en su día a día. Por su parte, el secretario general de ATA ha declarado que "entre un 17 y 20 por ciento de las bajas son fraudulentas".

Asimismo, ha destacado el dato de que el número de bajas laborales "ha crecido entre los jóvenes de entre 25 y 35 años".

Al hilo de esto, Ramos Picchi ha criticado que las faltas laborales hacen que los empresarios estén "atados de pies y manos".

En paralelo, el CEO de Pepe Pinreles ha subrayado la dificultad a la hora de encontrar a trabajadores "profesionales, que se lo tomen en serio", puesto que, según ha relatado, en muchas ocasiones "les sale más rentable quedarse en casa cobrando alguna paga".

Supervivencia del negocio

El tiempo de supervivencia del negocio "ha ido aumentando". Actualmente, se sitúa entre los tres y cinco años. No obstante, los ponentes han señalado cuáles son las ayudas para ayudar a la estabilización del sector.

Perea ha afirmado que "se ha creado un hábitat para que se emprenda más", no obstante, a su parecer, hay que impulsar medidas que "ayuden a los que ya estaban".

Los tres ponentes coinciden en que es importante la formación en la etapa escolar, la simplificación de las trabas administrativas y reducción de responsabilidades fiscales y la profesionalización de los sectores.