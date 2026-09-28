CESCyL y Clece apuestan por "crear vínculo con el territorio" y conectar la formación con las empresas empleadoras

Crear un "vínculo con el territorio" y trabajar para incentivar, especialmente, la formación dual, haciendo partícipes a las entidades empleadoras en el proceso educativo. Este es el gran reto que afronta Castilla y León a corto y medio plazo para conseguir conectar el talento con las empresas.

Así lo han trasladado el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), Enrique Cabero, y el director de Operaciones de Clece, Vicente Ortega, durante el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado este lunes, 28 de septiembre, por EL ESPAÑOL y la delegación de esta Comunidad en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Ambos han defendido la necesidad de dar respuesta al sector empresarial desde el ámbito educativo, pero haciéndolo a través de un "trabajo conjunto" y no desde una perspectiva servil de un sector a otro.

Conversación a dos. Enrique Cabero (CESCyL) y Vicente Ortega Rey (Clece)

Mientras que la mirada del CESCyL aporta una radiografía general de la situación en la Comunidad, Clece, empresa especializada en los servicios esenciales como la limpieza, la vigilancia o el sector de los cuidados, representa una perspectiva concreta de la situación actual que atraviesa Castilla y León.

Cabero ha reivindicado a Castilla y León como un territorio con un "rasgo diferencial" que es la existencia de talento que emana de la Comunidad, con un liderazgo que se ve reflejado dentro del ámbito educativo a través de los informes PISA que se hacen públicos cada año.

Precisamente, ha destacado la "relevancia" que tiene la Comunidad en cuanto al volumen de personas cualificadas que forma cada año, con más de 53.000 estudiantes de Formación Profesional (FP) y más de 103.000 en enseñanzas universitarias.

"Esa formación es de calidad, muy pensada para los actuales retos empresariales. Tenemos que dar el salto de que ese carácter atractivo para formarse sea algo decisivo para trabajar", ha reconocido Cabero, en alusión a la huida de talento que golpea en la actualidad a Castilla y León.

Precisamente, esto es algo en lo que ha coincidido Vicente Ortega, quien ha admitido que en algunos de los ámbitos en los que dan servicio se encuentran con "problemas para encontrar gente", y ha recalcado que lo que necesitan sobre todo es gente que venga de FP.

"Es verdad que ahora hay más grados, pero todavía necesitamos mucha más gente", ha reclamado el directivo de Clece.

Vinculación entre educación y empresas

Para ello, Cabero ha incidido en la necesidad de alcanzar "una mayor vinculación" entre las decisiones que se toman en el marco educativo con las necesidades empresariales.

Ha aplaudido que existan iniciativas de la sociedad civil con "buenos resultados", pero ha llamado a "dar un paso, que es el que estamos dando ahora, para poder atender lo que nos decía Vicente, que es incorporar a las entidades empleadoras en la propia formación".

En este sentido, es donde ha hecho hincapié en volver a atraer a todo ese talento que hoy está "por todo el mundo, con responsabilidades y en grandes proyectos". "Si logramos incorporar toda esa experiencia, estaremos incorporando con normalidad a las empresas y entidades empleadoras en el ámbito de la formación", ha precisado.

Cabero ha sostenido que "las empresas ahora llaman a las puertas de las universidades y centros de FP para decir que necesitan trabajadores" y ha defendido que "ese es el camino que tenemos que seguir profundizando".

Necesidad de perfiles de FP

Para Clece, es importante hacer "muchas cosas" en el ámbito de la FP, el sector formativo del que más talento reclaman para dar servicios esenciales. "Tenemos que seguir haciendo iniciativas", ha insistido.

Por eso, pide "potenciar la FP, pero no solo el número de plazas, sino que se vea mucho mejor que las personas que quieran estudiarla estén mejor vistas".

"Necesitamos que venga gente de fuera, la inmigración legal es fundamental. Y las tramitaciones cuanto más rápido, mejor", ha reclamado el directivo de Clece.

De la misma manera, ha lamentado que "no es fácil" para las empresas que trabajan con las administraciones públicas tener que enfrentarse a la Ley de Desindexación de la Economía Española, donde "das un precio y va a estar cinco años". "Eso no ayuda, ni tampoco que las adjudicaciones sean mediante subastas", ha subrayado.

De la misma manera, ha llamado a "gestionar proyectos de vida" para que quienes quieran trabajar aquí encuentren "un lugar donde residir".

Contratos formativos

Por último, Cabero ha hecho una defensa de los contratos formativos, que pueden propiciar "un mayor conocimiento de las personas que se están formando y de las empresas".

"Ha habido unos prejuicios que vamos superando, de desconocimiento recíproco. Nos queda seguir avanzando, pero sobre todo en formación dual. No es fácil, pero es imprescindible. Si avanzamos en esa línea, en Castilla y León podemos ser líderes, que lo somos ya en formación", ha zanjado.