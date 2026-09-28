Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, durante su intervención en el I Foro Económico Español en Castilla y León. Sara Fernández

Carriedo: "El modelo de financiación rompe la igualdad entre los españoles para pagar un precio político a Junqueras"

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado este lunes que el modelo de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez "rompe la igualdad entre los españoles para pagar un precio político a Oriol Junqueras".

El consejero ha asegurado que el Gobierno "no ha movido ni una sola coma" pese a las alegaciones de las comunidades y que el modelo "se adapta muy bien a las peticiones de los separatistas pero muy mal a financiar a las comunidades".

Así se ha pronunciado Carriedo durante su conversación con la directora de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Silvia García, en el I Foro Económico Español en Castilla y León organizado por EL ESPAÑOL en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León

El titular de Economía y Hacienda ha recordado que, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el modelo se aprobó tan solo con el apoyo de Cataluña y Canarias y "con la oposición de 15 comunidades y ciudades autónomas".

"Rompe la igualdad"

"La mayor parte de España está en contra de ese modelo de financiación. Ha sido plantado por Junqueras, el Gobierno lo ha asumido como propio, se adapta muy bien a las peticiones de los separatistas pero muy mal para financiar a las comunidades", ha recalcado.

Carriedo ha recordado que se abrió un proceso de alegaciones y que todas las comunidades las presentaron pero que, a pesar de ello, "el Gobierno no movió ni una sola coma".

Y ha señalado que la Comunidad, que representa el 20% de la superficie y el 5% población, recibiría solo el 1,29% de los nuevos fondos. "Nos parece muy injusto", ha apuntado, denunciando que el modelo plantee la "ordinalidad, para que los territorios que más aporten más reciban".

"Los territorios no pagan impuestos, los pagan los ciudadanos, se paga en función de la capacidad contributiva y se recibe en función de las necesidades y este modelo rompe la igualdad entre los españoles", ha insistido.

A juicio del consejero, este modelo supone "el pago del precio político a un partido separatista para poder alargar un poco más la legislatura". "Esto es lo que está en juego, crear un modelo al gusto de Oriol Junqueras", ha afirmado

Rebajas de impuestos

Carriedo ha recordado que el pasado 1 de septiembre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero, Carlos Pollán, presentaron el borrador de la Ley de Medidas y lo enviaron al Consejo Económico y Social (CES) para su informe, que actuó "con muchísima celeridad".

"Ahí planteábamos la política fiscal para el próximo año. Desde que Mañueco es presidente ha habido 34 bajadas de impuestos y en 2027 lo bajaremos en 36 nuevas medidas tributarias. En el bolsillo de los ciudadanos van a estar 920 millones de euros como consecuencia de estos beneficios fiscales", ha apuntado.

El consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que la Junta ha sido capaz de demostrar "que se pueden bajar impuestos y tener servicios públicos de la máxima calidad". "Lideramos los servicios públicos y, a la vez, somos una de las comunidades con los impuestos más bajos de España", ha afirmado.

Carriedo ha recordado que este jueves, en el Consejo de Gobierno, se aprobará el techo de gasto para 2027, con el objetivo de que se debata en el próximo pleno para, después, sacar adelante unos presupuestos que garanticen "unos servicios públicos de calidad, seguir creciendo y creando empleo".

Competir a nivel mundial

El consejero ha subrayado la necesidad de que Castilla y León "compita a nivel mundial".

"Esto nos obliga a hacer bien las cosas, esta es una comunidad que exporta, exportamos bastante más de lo que importamos, tenemos un saldo comercial positivo de más de 21.000 millones de euros, el 30% de nuestro PIB, y con un saldo comercial favorable de más de 5.000 millones", ha apuntado.

Y ha señalado que, para poder seguir exportando, la Comunidad tiene que ser "competitiva, trabajar con impuestos bajos, profesionales cualificados y buenas infraestructuras".

"Tenemos un clima muy favorable desde el punto de vista del Diálogo Social y una importante fidelización de los trabajadores", ha añadido.

Abordar los problemas

Carriedo ha reconocido que "ahora hay nuevos problemas y realidades" y ha subrayado la necesidad de abordarlos. "Uno de ellos es el de la vivienda, en Castilla y León podemos alquilar una vivienda por lo que en otras comunidades una habitación y tenemos el tercer precio más barato de toda España", ha afirmado.

También ha destacado el sistema Buscyl, la bonificación de la alta velocidad y el nuevo sistema para contribuir a pagar el carné de conducir. "Y tenemos la idea de comenzar a bonificar los peajes de las autopistas para viajeros recurrentes", ha añadido.

El consejero ha asegurado que el futuro de la Comunidad "pasa por ser muy competitivos, hacer bien las cosas y exportar". "El mundo es complicado, los aranceles y las restricciones al comercio internacional complican, los conflictos no favorecen, por lo que tenemos que abrir mercados y ser muy competitivos", ha insistido.

Una economía "muy diversificada"

Carriedo ha destacado que Castilla y León tiene "una economía muy diversificada" y que la gente de fuera "tiene una imagen muy buena de la Comunidad, pero hay una parte que no se conoce".

"Castilla y León es líder en producción de automóviles, líder en producción de energías renovables, líder en turismo de interior y tenemos una presencia muy importante en el químico farmacéutico y en bienes de equipo", ha apuntado.

Y ha subrayado que se trata de "una Comunidad muy diversificada y el hilo conductor es el talento, el compromiso por hacer bien las cosas, cumplir la palabra dada, que el mundo es muy complicado y que si queremos participar en este mundo tenemos que hacer bien las cosas y pensando en el largo plazo".

"Tener presencia internacional no solo permite que tu producto salga fuera si no tener esos márgenes y competir en el día a día", ha zanjado.