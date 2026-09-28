Beatriz Herranz Casas, directora general del Territorio Centro de Telefónica, urante su intervención en el I Foro Económico de Castilla y León. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Beatriz Herranz (Telefónica): "La tecnología de por sí no es progreso, sino que debe estar enfocada en mejorar la vida"

Convertir a Castilla y León en una de las mejores comunidades de España para vivir requiere apostar decididamente por la innovación. Ese es el gran reto actual. La conectividad y la digitalización resultan ser herramientas totalmente fundamentales para lograr alcanzar dicho objetivo.

En este escenario transformador, Telefónica asume un papel de liderazgo innegable. La operadora desarrolla múltiples proyectos de vanguardia a lo largo del extenso territorio. Su principal objetivo es claro y directo: poner siempre la tecnología punta al servicio del bienestar de los ciudadanos.

Beatriz Herranz Casas, directora general del Territorio Centro de Telefónica, ha desgranado esta estrategia durante el I Foro Económico Español en Castilla y León, organizado este lunes por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla y León en el Museo Patio Herreriano, en Valladolid.

Beatriz Herranz Casas, directora general del Territorio Centro de Telefónica

Allí, la directiva ha analizado detalladamente el impacto social que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana y ha advertido de que la digitalización debe ser profundamente humana. "La tecnología de por sí no es progreso, sino que debe estar enfocada a mejorar la vida de las personas", ha asegurado con firmeza.

El ámbito sociosanitario, por ejemplo, experimenta ahora mismo una transformación mayúscula. Telefónica colabora intensamente con el Ayuntamiento de Valladolid en el Proyecto Pérgola, un plan que combate activamente uno de los grandes males modernos. Trata de detectar a tiempo la preocupante soledad no deseada.

Herranz, de esta manera, ha explicado cómo funciona exactamente esta iniciativa: "A través de asistentes virtuales de inteligencia artificial, identificamos si una persona está en riesgo de soledad para que los agentes sociales puedan intervenir".

Ayudar a una población envejecida

Y es que Castilla y León tiene una población cada vez más envejecida. Por ello, Herranz ha destacado que "lo primero que quieren nuestras personas mayores es vivir en su hogar, pero la tecnología debe ayudar a que sea posible".

Por ello, la tecnología instalada en los domicilios permite prolongar esa estancia en casa. Gracias a ella se detectan golpes si alguien cae o los mayores la pueden usar para hablar fácilmente con el médico, hacer rehabilitación o mitigar su soledad diaria.

Las residencias de ancianos, además, también están evolucionando tecnológicamente a pasos agigantados. Cuentan ya con lavandería inteligente o eficaces sistemas de control de mayores que pasean, por ejemplo.

La ejecutiva también ha querido abordar en el foro el desarrollo de la IA y cómo ésta ayuda a la medicina con el apoyo de Telefónica. Así, esta herramienta ya se está usando para la detección precoz de determinadas enfermedades.

Y es que Telefónica colabora activamente en un proyecto regional sobre radiografías de tórax. "La IA hace un diagnóstico precoz, que luego pasa a los profesionales", aclara Herranz. La herramienta, por tanto, agiliza las listas de espera de los pacientes.

Digitalización, ganadería y turismo

Aun así, la digitalización no se detiene únicamente en la sanidad o los cuidados. El sector primario, fundamental en Castilla y León, también experimenta una profunda modernización tecnológica sin ningún tipo de precedentes.

La agricultura y la ganadería se benefician enormemente de plataformas como Dagia. Carnes de Ávila, por ejemplo, optimiza sus recursos diarios, como ha explicado Herranz. ¿Cómo? Analizan rigurosamente la demanda existente para decidir el momento exacto del sacrificio animal, evitando tener stock innecesario.

El turismo rural tampoco escapa a esta revolución. "Hoy el turista es digital, entonces tenemos que ayudarle a través de plataformas que faciliten ese acceso", reflexiona Herranz. La digitalización de la muralla de Ávila ejemplifica perfectamente esta nueva tendencia global.

Todo esto exige infraestructuras inmensas. "No sería posible si no hubiera una infraestructura de conectividad de banda ancha, tanto de fibra como de 5G", sostiene. Todo se apoya firmemente en esa robusta base técnica que tiene Telefónica.

Así, la empresa despliega toda esta red con una fuerte inversión por todo el territorio autonómico. Iniciativas sumamente pioneras, como el territorio rural inteligente, demuestran claramente este férreo compromiso. Facilitan, por ejemplo, recoger basuras eficientemente en pueblos pequeños o apagar luces innecesarias.

Esto también se usa para ubicar estratégicamente los distintos camiones quitanieves autonómicos. "Todos son iniciativas de colaboración público privada, donde la tecnología de por sí tiene que convertirse en una realidad que ayuda a las personas", concluye Beatriz Herranz tras repasar los avances técnicos.