"La confianza entre empresas, administración y docentes es la clave del éxito de la Formación Profesional". Esta es la reflexión en la que han coincidido la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla; el presidente de ANPE en la región, Martín Navarro y el vicerrector de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Santiago Gutiérrez.

Todo ello en una mesa redonda titulada 'Universidad y Educación, vivero de talento para el mundo' con el que se ha puesto el punto y final al V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha que se ha celebrado durante dos jornadas en el Cigarral de la Mercedes de Toledo.

Mar Torrecilla ha reivindicado durante su intervención que "la Formación Profesional es el motor de desarrollo socioeconómico de Castilla-La Mancha" como herramienta para "dotar de mano de obra cualificada a los sectores que lo demandan" y para ello desde el Gobierno regional han movilizado 230 millones de euros anuales que han revertido en la empleabilidad de 3.000 docentes que se ocupan de 1.000 ciclos formativos y cursos de especialización.

Mesa redonda. Universidad y Educación, vivero de talento para el mundo empresarial

En paralelo, también ha recordado la "seguridad jurídica" que se ha dado con la creación de una ley que "favorece la cualificación y la recualificación".

Estas bases han servido para que la Formación Dual haya arrancado con fuerza en Castilla-La Mancha. Esta modalidad de formación, como ha explicado, consiste en la implementación de 500 horas de prácticas -100 el primer año y 400 el segundo- durante los dos cursos de formación.

En el horizonte, ha avanzado que una nueva ley que se está tramitando para "adaptar" este tipo de formación a las nuevas necesidades en materia de reto demográfico, tejido productivo o accesibilidad.

Por parte de ANPE, Martín Navarro ha hecho una reivindicación: "Todos tenemos un talento, pero para fomentarlo necesitamos recursos".

En este sentido, ha considerado que urgía apostar por la prospección de empresas en materia de formación y se ha felicitado del paso que se ha dado en este sentido. Eso sí, ha aprovechado para poner sobre la mesa algunas demandas como en materia de inclusión, de reducción de la burocracia -que según ha precisado se está solucionando, al igual que la inversión, gracias al acuerdo de mejoras alcanzado con la Consejería- o de seguridad jurídica y bienestar del docente para que "la práctica educativa se haga en las mejores condiciones".

Una tarea en la que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) también está teniendo un papel protagonista en materia de recualificación con la emisión de microcredenciales.

Santiago Gutiérrez ha recordado que el rector, Julián Garde, recogía en su programa de gobierno "vincularse con el mundo de la empresa y dar salida a los retos a los que la sociedad nos empuja".

De ahí que en 2021 la UCLM comenzase a dar pasos para cambiar su reglamento de formación permanente e incorporar esa figura de la microcredencial.

"Hoy, un año después de que el programa se pusiese en marcha, podemos decir que la apuesta ha sido satisfactoria", ha puntualizado Gutiérrez, quien ha recordado que en esta dirección han cerrado convenios con "empresas privadas, entidades públicas como el Sescam o fundaciones del ámbito social que requerían necesidades específicas de personal y talento".

Durante este tiempo, el vicerrector ha precisado que han emitido 3.300 microcredenciales superando el objetivo que se habían planteado, 2.160.

Capítulos violentos

Durante el desarrollo de la mesa, también se ha abordado una cuestión de actualidad, el surgimiento de capítulos de violencia en algunos centros educativos.

Sobre esta cuestión, Mar Torrecilla ha querido dejar claro que desde la Consejería hay mucho personal volcado en este aspecto y que el "marco normativo" de la región da mucha seguridad a los docentes.

"Se trata de casos muy específicos que en algunos casos tiene que ver con problemas de conducta. Por eso, la ayuda que podemos ofrecer es canalizar esos comportamientos de carácter agresivo que generalmente no son intencionadas", ha precisado para después apostillar que en ningún caso "nuestros centros son conflictivos".

Desde ANPE, Martín Navarro ha coincidido en que aunque estas situaciones se puedan dar de manera aislada hay que cuidar a los profesionales y ha apostado por incorporar nuevas herramientas como las aulas de convivencia.