"En bienestar social, la región es como el Barça en marketing, el Atleti en esfuerzo y el Real Madrid ganando Champions"

Si en algo es puntera Castilla-La Mancha es en bienestar social. Un modelo que para la Junta es fruto de la colaboración público-privada y supone "un éxito de todos". "En términos futbolísticos, la región es como el Barcelona en marketing, como el Atlético de Madrid en esfuerzo y como el Real Madrid ganando Champions", ha expresado la consejera de Bienestar Social.

Así lo ha reflejado durante su participación en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que se celebra en el Cigarral de las Mercedes de Toledo, en la mesa redonda 'El bienestar social y la humanización de los cuidados en tiempos de cambio'. Un espacio que ha compartido con Icíar Ancizu, directora del Departamento de Humanización de la Salud de la Fundación la Caixa; Cristóbal Cuevas, director general de ILUNION VidaSénior; y Andrés Martínez, presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP.

García Torijano ha comenzado su intervención reclamando más financiación estatal para dependencia. Ha considerado que el envejecimiento y el desarrollo demográfico "es un reto, pero también una oportunidad, para seguir poniendo en valor lo que tiene que ser prioritario en una autonomía: los cuidados".

La comunidad "ha apostado por la dependencia de forma incidente", ya que cuando Emiliano García-Page llegó al Gobierno regional "encontramos un sistema de dependencia destrozado". "Desde 2015 hemos tenido el objetivo de apostar por la dependencia, con presupuesto y estando cerca de la ciudadanía. Esto nos ha llevado a un progreso significativo, pero tiene que acompañar la financiación del Gobierno, porque es insuficiente. Reivindicamos esa financiación justa que se merecen los ciudadanos. No queremos más que nadie, pero tampoco menos", ha indicado.

La consejera también se ha referido a la reducción del limbo de la dependencia en un 97 %, un éxito que no solo ha atribuido a la Consejería, sino a la sociedad en su conjunto.

Como ha relatado, "existió el limbo entre 2011 y 2015, entendido el concepto como esa situación en la que los expedientes de dependencia quedaban guardados en un cajón y el proceso paralizado".

"Decidimos en 2015 afrontar la eliminación del limbo de la dependencia, que a día de hoy ya no existe. Lo más difícil ha sido reconstruir el modelo y sido necesario mucho esfuerzo, compromiso y empeño. Una vez logrado es más sencillo mantenerlo. Hay que mejorar, avanzar y ser referentes porque es algo esencial y es una prioridad como Gobierno", ha celebrado.

Por último, se ha referido a la enmienda del PP a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para "blindar a las entidades de Castilla-La Mancha". Para la consejera, el PP "llega tarde, porque lo que propone es algo que este Gobierno lleva haciendo 10 años".

"Le recomendaría que no hubiera cerrado la puerta cuando gobernaba aquí", ha afirmado, a la vez que ha recordado que se ha enmarcado en el proyecto de reforma del Estatuto. "Intentan ganar una confianza que perdieron cuando gobernaron y que ahora ha vuelto a perder con la marcha atrás del proyecto del Estatuto. Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace", ha sentenciado.

"Las personas en el centro"

Por su parte, la directora del Departamento de Humanización de la Salud de la Fundación la Caixa, Icíar Ancizu, ha apostado por "situar a las personas en el centro, teniendo en cuenta que el trabajo que hay que hacer es para mejorar la vida y el bienestar de las personas".

Ha detallado que en Fundación la Caixa llegan a más de 90.000 personas de forma directa, con una inversión de casi 4,9 millones de euros en acciones sociales en el territorio y un trabajo conjunto con casi 600 entidades vinculadas al bienestar.

Al respecto, ha explicado que la Fundación trabaja para "construir programas sociales identificando las necesidades de los territorios". En concreto, ha citado el programa Caixa ProInfancia, que combate la pobreza infantil; el programa Incorpora, para facilitar el acceso al mercado laboral; además de otros dirigidos al desarrollo y el soporte de las personas mayores y los que ayudan a gente con enfermedades avanzadas, "complementando la asistencia sanitaria con necesidades físicas, emocionales, sociales".

"Los grandes retos que tenemos como sociedad no los podemos abordar solos. Necesitamos una colaboración de todos los actores. Nosotros llevamos más de 20 años tratando de mejorar la calidad de vida de los que están en situación de vulnerabilidad", ha reclamado

Por último, ha apuntado a tres elementos clave para fortalecer el sector: "Diseñar las acciones, monitorizarlas y evaluarlas".

Oportunidades de las personas con discapacidad

De su lado, el director general de ILUNION VidaSénior, Cristóbal Cuevas, ha apostado por poner el foco en el "apoyo a la dignidad de las personas para ser capaces de entender qué es lo que quiere y necesita la persona vulnerable".

Cuevas ha recordado que ILUNION es "el conjunto de empresas del Grupo Social ONCE, un modelo único en el mundo con más de 45.000 personas en el proyecto y en el que más de un 40 % tienen alguna discapacidad". Un grupo con presencia en todas las provincias de Castilla-La Mancha que abarca todas las líneas de negocio en sectores muy diferentes.

El director general ha hecho gala de ILUNION como "el grupo que mejor puede cumplir con el propósito de dar oportunidades a personas con discapacidad y también a acompañar en proyectos de vida a personas vulnerables".

Al respecto, se ha referido a varias líneas de trabajo en la región: servicios de proximidad, en los que la persona sigue en su hogar, pero necesita una atención; servicios de teleasistencia; ayuda a domicilio; y servicios más conocidos con centro físico como centros de día o residencias.

"Sin embargo, Castilla-La Mancha es pionera en una quinta línea, que es el proyecto de productos de apoyo, para "mantener a las personas más tiempo en su hogar y en condiciones mejores, además de ayudar al cuidador".

"Gestionar la diversidad"

Por último, Andrés Martínez, presidente del Grupo de Entidades Sociales CECAP, ha puesto en valor a Castilla-La Mancha por su trabajo en cuanto a bienestar social, con "un modelo que está a la vanguardia de la innovación y que estamos exportando a otros países".

Martínez ha explicado que CECAP es una de las muchas herramientas que hay en Castilla-La Mancha, que tiene el objetivo de "favorecer el equilibrio y el desarrollo social en la relación que estos factores tienen con el bienestar social de todas las personas que conforman un territorio".

"Nos dedicamos a gestionar la diversidad. El balance es extraordinariamente positivo porque la región viene haciendo muy bien las cosas. En ese equilibrio público – privado se ha generado un escenario que nos permite gestionar la diversidad de forma eficiente e ir consiguiendo resultados. Una estrategia que es compleja porque se basa en el valor compartido y en el marco colaborativo, que se basa en la confianza y en el día a día", ha expresado.

Durante su discurso, el presidente de CECAP ha apuntado a un modelo en el que se debe trabajar, para que el Tercer Sector promueva vivienda y que sea "un tipo determinado de vivienda para ayudar a colectivos vulnerables".

"En este reto tan maravilloso que compartimos no sobra nadie y todos tenemos un papel definido. Hemos hecho muchas cosas, pero siempre hay que apuntar a lo que queda por hacer. La brújula orienta hacia un futuro prometedor en esta región", ha finalizado.