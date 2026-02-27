Bellido: "Lo razonable es que Pedro Sánchez se sacrifique por los 40.000 candidatos del PSOE, no al revés"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha asegurado que "lo razonable es que Pedro Sánchez se sacrifique por los 40.000 candidatos del PSOE y no al revés" en relación a un posible adelanto de las elecciones generales pensando en el país antes que en intereses personales.

Durante su participación en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, el también presidente del PSOE en la provincia de Guadalajara ha considerado que "la legislatura está prácticamente agotada" y "se hace muy difícil aprobar una sola ley si no es pagando un peaje enorme al independentismo catalán o vasco", por lo que respecto a Pedro Sánchez no cree que "esté pensando en los intereses generales de los españoles y las españolas".

"Esta legislatura no traerá ninguna alegría; no convocar elecciones es un acto de cierto egoísmo", ha puntualizado la segunda autoridad de la región.

Pablo Bellido Acevedo, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha

Sin presupuestos, rodeado de escándalos y con dos varapalos electorales consecutivos en Extremadura y Aragón, Bellido ha recordado que se encuentra entre los que "pensábamos que la legislatura no podía arrancar en estas condiciones y que era mejor repetir las elecciones y devolverle la palabra a los ciudadanos y ciudadanas para que eligiesen un gobierno con más holgura".

Respecto a los resultados electorales, piensa que se tratan de un "peaje" por algunas "decisiones controvertidas, un tanto conflictivas y contradictorias con nuestra tradición política".

Otro punto de desencuentro entre el PSOE nacional y el PSOE de Castilla-La Mancha tiene que ver con el modelo de financiación autonómica presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recoge la ordinalidad para Cataluña.

Sobre este sentido, sobre la oferta del presidente, Salvador Illa, de explicar este modelo desde Girona a Algeciras, se ha preguntado "qué pensaríamos si un alemán nos dijese que la financiación de la Unión Europea a los territorios tuviese que beneficiar a Frankfurt respecto de Andalucía a Canarias". "¿Nos parecería razonable? Sería un disparate", ha añadido.

"El que más contribuye es porque más tiene. Y los ingresos del Estado y de las administraciones en general tienen que contribuir a prestar servicios públicos en condiciones de igualdad. Y el que no crea eso tiene un problema", aseguraba Bellido.

Continuidad de Page

Una de las incógnitas que Emiliano García-Page continúa sin despejar es si se presentará a la que sería su cuarta reelección como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este sentido, Bellido ha descartado que esta situación se deba a un "desgaste social", ya que él mismo ha podido comprobar que "el nivel de afecto, de cariño y de complicidad que tiene con la sociedad es abrumador". Incluso, se aventura a afirmar que "es probable que se encuentre en el momento en el que más afecto, aprobación, gestión y liderazgo posee".

En cualquier caso, ha puntualizado que "él decidirá cuándo debe presentarse", que él espera "que lo haga" y que no "si tienes al mejor, no es necesario buscar recambios".

Estatuto

Por último, en relación a la ruptura del consenso por parte de los 'populares' en la tramitación del Estatuto, ha lamentado que se deba a "una llamada de teléfono que le ha hecho el número dos del PP nacional a Núñez".

"En esa llamada, que imagino habrá consistido en "vamos a cargarnos el Estatuto porque no queremos ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista" y Núñez se ha plegado. Bueno, pues esto nos dice quién es Núñez: alguien que no es de fiar", ha sentenciado.