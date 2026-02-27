Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

V Foro Económico de Castilla la Mancha (2026)

Bellido: "Lo razonable es que Pedro Sánchez se sacrifique por los 40.000 candidatos del PSOE, no al revés"

"Esta legislatura no traerá ninguna alegría; no convocar elecciones es un acto de cierto egoísmo", afirma el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha asegurado que "lo razonable es que Pedro Sánchez se sacrifique por los 40.000 candidatos del PSOE y no al revés" en relación a un posible adelanto de las elecciones generales pensando en el país antes que en intereses personales.

Durante su participación en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, el también presidente del PSOE en la provincia de Guadalajara ha considerado que "la legislatura está prácticamente agotada" y "se hace muy difícil aprobar una sola ley si no es pagando un peaje enorme al independentismo catalán o vasco", por lo que respecto a Pedro Sánchez no cree que "esté pensando en los intereses generales de los españoles y las españolas".

"Esta legislatura no traerá ninguna alegría; no convocar elecciones es un acto de cierto egoísmo", ha puntualizado la segunda autoridad de la región.

Sin presupuestos, rodeado de escándalos y con dos varapalos electorales consecutivos en Extremadura y Aragón, Bellido ha recordado que se encuentra entre los que "pensábamos que la legislatura no podía arrancar en estas condiciones y que era mejor repetir las elecciones y devolverle la palabra a los ciudadanos y ciudadanas para que eligiesen un gobierno con más holgura".

Respecto a los resultados electorales, piensa que se tratan de un "peaje" por algunas "decisiones controvertidas, un tanto conflictivas y contradictorias con nuestra tradición política".

Otro punto de desencuentro entre el PSOE nacional y el PSOE de Castilla-La Mancha tiene que ver con el modelo de financiación autonómica presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recoge la ordinalidad para Cataluña.

Sobre este sentido, sobre la oferta del presidente, Salvador Illa, de explicar este modelo desde Girona a Algeciras, se ha preguntado "qué pensaríamos si un alemán nos dijese que la financiación de la Unión Europea a los territorios tuviese que beneficiar a Frankfurt respecto de Andalucía a Canarias". "¿Nos parecería razonable? Sería un disparate", ha añadido.

"El que más contribuye es porque más tiene. Y los ingresos del Estado y de las administraciones en general tienen que contribuir a prestar servicios públicos en condiciones de igualdad. Y el que no crea eso tiene un problema", aseguraba Bellido.

Continuidad de Page

Una de las incógnitas que Emiliano García-Page continúa sin despejar es si se presentará a la que sería su cuarta reelección como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este sentido, Bellido ha descartado que esta situación se deba a un "desgaste social", ya que él mismo ha podido comprobar que "el nivel de afecto, de cariño y de complicidad que tiene con la sociedad es abrumador". Incluso, se aventura a afirmar que "es probable que se encuentre en el momento en el que más afecto, aprobación, gestión y liderazgo posee".

Page apunta a que Sánchez juntará las generales con las andaluzas si Illa no logra que ERC apruebe sus Presupuestos

En cualquier caso, ha puntualizado que "él decidirá cuándo debe presentarse", que él espera "que lo haga" y que no "si tienes al mejor, no es necesario buscar recambios".

Estatuto

Por último, en relación a la ruptura del consenso por parte de los 'populares' en la tramitación del Estatuto, ha lamentado que se deba a "una llamada de teléfono que le ha hecho el número dos del PP nacional a Núñez".

"En esa llamada, que imagino habrá consistido en "vamos a cargarnos el Estatuto porque no queremos ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista" y Núñez se ha plegado. Bueno, pues esto nos dice quién es Núñez: alguien que no es de fiar", ha sentenciado.