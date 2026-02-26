"La Administración no puede ir sola en la implementación de la IA, tiene que aprovechar la sabiduría de las empresas"

Mesa redonda 'La inteligencia artificial y la transformación digital como aliada en la gestión pública y privada". Cristina Villarino

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en el Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reconocido que la Administración pública "no puede ir sola" en la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) y que en esta misión tiene que aprovechar la "sabiduría de las empresas".

El consejero ha hecho esta reflexión durante su participación en el V Foro Económico de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en una mesa redonda titulada 'La Inteligencia Artificial y la transformación digital como aliada en la gestión pública y privada".

En este coloquio también han participado Francisco José Sáez, vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Beatriz Herranz, directora territorial centro de Telefónica; Isidoro Gutiérrez, managing Director Chief Business Transformation Officer de Grupo Oesía y Belén Linares, directora de Innovación de Moeve.

Mesa redonda. La IA y la transformación digital como aliada en la gestión pública y privada

Durante su intervención, Ruiz Molina ha destacado que la IA no puede considerarse como "un fin en sí mismo", sino más bien "una herramienta para mejorar la vida de las personas". En el caso concreto del Gobierno regional, ha señalado las oportunidades que abre para "modernizar la administración y cambiar su forma de integración con la ciudadanía".

Como ejemplos de este cambio, ha citado las herramientas de "automatización de trámites rutinarios" con las que ya operan los funcionarios de Castilla-La Mancha o el empleo de los gemelos digitales, figuras que "nos ayudan a tomar decisiones en relación a los objetivos que queremos conseguir y a valorar las decisiones que ya hemos tomado".

Desde el Grupo Oesía, Isidoro Gutiérrez ha dejado patente que la llegada de la IA es un cambio tecnológico que "se está produciendo de una manera muy rápida".

Este cambio de paradigma que implica una "automatización de procesos", supone una transición que a su parecer "no será nada sencilla" sobre todo en su interacción con los ciudadanos.

"Nosotros, cuando empezamos a utilizar elementos de IA para la Administración pública, nos dimos cuenta que el lenguaje administrativo es complejo", ha descrito, por lo que en ese caso concreto "aplicamos la IA para traducir la información de ese lenguaje para que el ciudadano se entere".

Telefónica, Moeve y UCLM

Por parte de Telefónica, Beatriz Herranz ha descrito los tareas en las que la IA está ayudando a su empresa como en "monitorizar nuestras infraestructuras para detectar problemas, agilizar el proceso de abrir fichas y solucionar problemas a las empresas" o en tareas del ámbito sanitario como "acumular datos para avanzar en la detección precoz del cáncer de mama.

Otro uso que ha destacado en su intervención, que además tiene implementación en Castilla-La Mancha, es el del "turista digital", que tiene que ver con "facilitar herramientas a los ciudadanos que quieren viajar para que elijan sus destinos".

Desde Moeve, Belén Linares ha coincidido en la capacidad que esta herramienta tiene para "acelerar la transición energética". Más allá de los usos más cotidianos que pueda tener la IA en el día a día de las plantas, se ha referido a su capacidad para "sintetizar moléculas de gases renovables como el hidrógeno verde para acelerar la transición verde y avanzar en la descarbonización".

Del análisis de la parte docente se ha encargado Francisco José Sáez, vicerrector de la UCLM. Ha reconocido que la irrupción de la IA ha destapado un paradigma pocas veces visto hasta ahora: "El alumnado va por delante de los docentes en su uso".

En este sentido, ha citado los diferentes proyectos de investigación con la IA como piedra angular que la UCLM mantiene en términos de informática y matemática aplicada o los que mantienen con las empresas por valor de 2,5 millones de euros.

Amenazas de la IA

Por último, en la mesa también se ha valorado la posible amenaza laboral que puede suponer la irrupción de la IA. El representante del Grupo Oesía, Isidoro Gutiérrez, ha desterrado el mito de que "quitará trabajos" para apostar por un "cambio de perfiles".

"Yo creo que el que más sepa de IA no será el que más oportunidades tendrá, será el que sepa aplicarla y aprovecharla. Por ejemplo, dejaremos de hablar de programadores para hablar de arquitectos de soluciones", ha agregado.

Mientras, Beatriz Herranz ha evidenciado que el cambio de modelo "no sustituirá la inteligencia humana", pero sí hará un uso más eficiente de ella. "A lo mejor, en una operación en la que ahora es necesaria la actuación de diez personas, con la presencia de un médico es suficiente", ha sentenciado.