Valenciaport: la gran puerta comercial que lleva a más de un millar de destinos y que es clave en España

El Puerto de Valencia es una de las infraestructuras logísticas más relevantes no solo de la Comunitat Valenciana, sino del conjunto de España y de Europa.

No en vano, es la infraestructura portuaria que más millones de contenedores moviliza en España y la cuarta de Europa. Su papel trasciende lo local, ya que es una pieza clave en el engranaje del comercio exterior del país.

Por sus instalaciones pasan más del 40% de las importaciones y exportaciones españolas, una cifra que refleja su condición de gran puerta de entrada y salida hacia los mercados internacionales.

Cada mes se gestionan en torno a 500.000 contenedores —más de 5,6 millones al año— con origen o destino en puertos de todo el mundo.

Pero la magnitud de esta infraestructura estratégica no se mide solo en tráfico físico: diariamente se realizan más de 300.000 operaciones de intercambio de datos, lo que evidencia el peso creciente de la tecnología en la logística global.

Lejos de ser una infraestructura de carácter regional, el Puerto de Valencia articula buena parte del sistema exportador español.

El arco mediterráneo, por el que se canaliza el 55% del PIB nacional, encuentra en Valencia su principal nodo logístico. Además, su área de influencia —el denominado hinterland— abarca prácticamente toda la península ibérica.

Impacto económico

El impacto económico es igualmente significativo: el puerto genera más de 50.000 empleos, de los cuales unos 18.000 son directos.

Su efecto tractor es notable: cada euro invertido genera 2,5 euros adicionales de forma directa y 0,8 euros indirectos, mientras que cada nuevo empleo crea hasta cinco puestos de trabajo adicionales en la economía.

Asimismo, Valenciaport aporta a la economía valenciana y a su área de influencia un Valor Añadido Bruto de 3.216 millones de euros, una cifra que equivale al 3,07 % del PIB de la Comunitat Valenciana.

El gran activo del Puerto de Valencia es su conectividad. Opera con las principales navieras del mundo —las cuatro más importantes cuentan con terminal propia—, lo que garantiza su integración en las grandes rutas marítimas internacionales. Esta presencia no solo asegura tráfico, sino que impulsa nuevas inversiones que refuerzan la competitividad del enclave.

Desde Valencia se alcanzan más de 1.000 destinos en todo el mundo, incluyendo cerca de 40 puertos en Japón o más de 80 en China, con destinos semanales a países como Australia, Indonesia y cualquier rincón del mundo.

Apuesta por la inversión

Mantener esta posición exige una apuesta constante por la inversión. Proyectos como la futura ampliación de la Terminal Norte responden a la necesidad de consolidar Valencia como puerto de referencia internacional y evitar la pérdida de competitividad frente a otros grandes enclaves europeos.

Pero la expansión portuaria no es el único frente. La mejora de las conexiones ferroviarias es otro de los pilares estratégicos.

El desarrollo del Corredor Mediterráneo está llamado a reforzar aún más el papel de Valencia como puerta logística del país. A ello se suma la apuesta por conexiones con el eje cantábrico, ampliando su radio de influencia. Más allá del centro de España, ciudades como Zaragoza o regiones como La Rioja tienen en Valencia su puerto natural.

En este marco, Valenciaport se consolida como un nodo logístico de referencia, donde confluyen el transporte marítimo, ferroviario y terrestre, dando servicio a una amplia variedad de tráficos y tipologías de mercancía.

La apuesta por el ferrocarril constituye uno de los pilares fundamentales de esta transformación, con iniciativas concretas que ya están teniendo un impacto directo en la operativa.

Entre ellas destaca la autopista ferroviaria impulsada por Valenciaport, una solución pionera en la Península Ibérica que permite cargar semirremolques completos de camión directamente en trenes para trayectos como València–Madrid.

Esta infraestructura, ubicada en el dique Este del puerto, opera con trenes de hasta 750 metros y capacidad para mover más de 10.000 camiones al año, con cerca de 200 salidas anuales planificadas.

Su funcionamiento facilita una logística más ágil —al permitir que los semirremolques viajen sin conductor— y reduce el impacto ambiental, con un ahorro estimado de unas 16.000 toneladas de CO₂ al año

Innovación y sostenibilidad

El Puerto de Valencia también avanza en su transformación energética. Más del 20% de la energía que consume se genera ya mediante instalaciones fotovoltaicas propias, con proyectos pioneros como plantas solares verticales, flotantes o incluso integradas en superficies transitables.

Además, se están impulsando soluciones basadas en hidrógeno para la maquinaria portuaria, en el marco de iniciativas como el Proyecto H2Ports, que sitúan a Valencia en la vanguardia de la descarbonización logística.

Este compromiso ambiental se materializa a través del Plan Net Zero Emissions, que marca el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.

Este plan contempla inversiones cercanas a los 900 millones de euros destinadas a electrificación, energías renovables y mejora de infraestructuras, apostando por un modelo energético basado en la eficiencia y la autosuficiencia.

En un contexto de creciente competencia internacional y transformación del comercio global, el Puerto de Valencia debe ser visto como un activo estratégico para la economía española. La capacidad de seguir invirtiendo, innovando y ampliando su conectividad es clave para mantener su estatus y seguir aportando beneficios al entorno.