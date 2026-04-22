Talentum, la empresa que profesionaliza los eventos deportivos y abandera la reflexión sobre la longevidad

Talentum Group surgió de la necesidad de profesionalizar la gestión de eventos deportivos, pero su actividad en los últimos años ha sobrepasado las fronteras del deporte para ser un actor clave en la creación de proyectos y eventos con propósito e intención social.

Para Talentum, la diversificación y la innovación son claves. Bajo esa filosofía, la compañía ha explorado nuevas industrias con gran proyección de futuro, como la longevidad, considerada hoy una de las de mayor crecimiento a nivel mundial.

Aunque Talentum Group nació en 2006 de la mano de Francisco Larrey y Manuel Casanova y vinculado de primera mano al deporte, su evolución ha estado marcada por la capacidad de detectar tendencias y adelantarse a ellas, desarrollando iniciativas innovadoras.

Fruto de esa visión surge el Longevity World Forum, un congreso que en pocas ediciones se ha convertido en un punto de encuentro internacional para científicos, investigadores y expertos en envejecimiento saludable.

El congreso es el vivo ejemplo de la intención de la empresa: buscar nuevas posibilidades de negocio con el objetivo de crear valor para la sociedad; algo que ha conseguido durante 20 años en la industria del deporte y que ahora traslada a otros sectores.

En esta línea, una de las señas de identidad de Talentum Group es su constante orientación hacia el futuro.

"Somos soñadores y tenemos el cajón lleno de proyectos ilusionantes, como la Ecofashion Week", explica Larrey. "Seguiremos impulsando eventos únicos y llevando los actuales a un nivel superior. Forma parte de nuestro ADN", destaca.

En esta línea, la compañía tiene claro que su desarrollo a medio y largo plazo seguirá vinculado a su base de negocio. Algunos proyectos, como los que integran el paraguas Run and Feel, se encuentran en fase de maduración, con el objetivo de expandirse internacionalmente.

Además, más allá del ámbito deportivo, Talentum busca afianzar y diversificar su actividad en sectores como el científico, tecnológico, musical o experiencial, siguiendo la línea de iniciativas como el ya mencionado Longevity World Forum.

El mundo del deporte

Talentum Group siempre ha estado ligado al mundo del deporte, desde su vinculación a la Fórmula 1 hasta todas las iniciativas municipales y experiencias que han gestionado durante sus décadas de trabajo.

Sin embargo, para Larrey, uno de los hitos más importantes de la trayectoria de la empresa es el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, uno de los eventos rodeados en rojo en el calendario de los valencianos.

"La ciudad ya contaba desde 1981 con una de las pruebas más veteranas del calendario nacional, pero en 2010 afrontamos un proceso de transformación con un objetivo claro: situar a Valencia como referente deportivo", asegura.

Para conseguir su objetivo, junto a la Fundación Deportiva Municipal y la Sociedad Deportiva Correcaminos, se diseñó un proyecto completamente renovado. La prueba pasó a celebrarse en noviembre para diferenciarse en el calendario, se apostó por un recorrido más rápido y atractivo, y se situó la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Además, se incorporó una carrera paralela de 10 kilómetros, se reforzó la animación a lo largo del recorrido y se desarrollaron iniciativas complementarias como la Expo Deporte, la Paella Party o la campaña Recicla tu Esfuerzo.

"Muchos pensaban que era una locura, pero estábamos convencidos de que podíamos convertirlo en una de las metas más deseadas del mundo", recuerda Larrey. "Fueron años intensos, con grandes resultados tanto para Talentum como para la ciudad", reitera.

20 años de Talentum

A lo largo de casi dos décadas, Talentum Group ha construido una trayectoria sólida y capaz de crear valor en la sociedad.

Sus primeros pasos se centraron en el desarrollo de iniciativas estratégicas para la ciudad, como los Planes City Marketing Valencia, así como en la gestión de espacios vinculados a grandes eventos internacionales, como el Hospitality y Meeting Point de Fórmula 1, desde 2008 a 2012.

En paralelo, participaron en la elaboración del Plan Estratégico del Deporte y pusieron en marcha proyectos como Love Valencia, que sigue activo en la actualidad.

El gran punto de inflexión llegó en 2010 con su implicación en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, donde lideraron un ambicioso proceso de transformación que contribuyó a posicionar la ciudad en el mapa internacional del running.

A partir de ahí, ampliaron su impacto en el ámbito deportivo con la Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso y la creación de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, una prueba innovadora que se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario.

La experiencia acumulada permitió a Talentum seguir creciendo y diversificando su actividad con eventos como Spartan Race Valencia o Electric Movement, consolidando su especialización en la organización de experiencias deportivas y de gran formato.

En 2017 dieron un paso más con el lanzamiento del Ibiza Marathon, un proyecto propio que combina deporte, turismo y territorio, y que se ha convertido en el evento deportivo más multitudinario de la isla, con una fuerte proyección internacional.

A partir de 2018, la compañía inició una nueva etapa de diversificación con la creación del Longevity World Forum y reforzó su apertura a nuevos sectores con iniciativas como los International Influencers Awards.

En los últimos años, Talentum ha seguido apostando por proyectos propios ligados a destinos singulares, como la 15K Formentera Sunset Run y Formentera Zen.

Una trayectoria que refleja su evolución desde una consultora especializada en deporte hacia una plataforma creativa capaz de diseñar, producir y escalar proyectos en distintos ámbitos, siempre con el foco puesto en la innovación, la experiencia y el propósito tanto en el deporte como en sectores que necesitan esa creación de valor.